Bravo-Sanchez und Itter treffen

Das Kreisderby der Fußball-Verbandsliga entschied erwartungsgemäß der Richtung Tabellenspitze strebende SSV Sand gegen den als Schlusslicht angereisten FSV Dörnberg mit 2:0 (1:0).

Die Tore für die Hausherren erzielten vor 250 Zuschauern Pascal Itter (24.) nach feiner Vorarbeit von Daniel Wissemann und Antonia Bravo-Sanchez (82.) nach Foul von Florian Müller an Jan-Philipp Schmidt mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze. Das Ergebnis spiegelt jedoch den tatsächlichen Spielverlauf nicht wider. Denn über weite Strecken setzten die stark ersatzgeschwächten Gäste, wo verletzungsbedingt Top-Vollstrecker Pascal Kemper an allen Ecken und Enden vermisst wurde, oft die offensiveren Akzente. Sand agierte phasenweise zu pomadig, ließ spielerisch vieles vermissen. Verzweifelte aber auch mehrfach am FSV-Keeper Dominik Zeiger. Auf der anderen Seite konnten Sando Bätzing, Fabrice Hansch und Kapitän Dennis Dauber ihre hochkarätigen Möglichkeiten nicht verwerten. (zih)