Daniel Rudenko (CDU) will Bürgermeister in Bad Emstal werden

Von: Bea Ricken

Daniel Rudenko ist von der CDU als Bürgermeisterkandidat für Bad Emstal nominiert. © privat

Nun steht es fest: Daniel Rudenko, Vorsitzender der CDU in Bad Emstal, geht ins Rennen um das Bürgermeisteramt in Bad Emstal und tritt gegen den amtierenden Bürgermeister Stefan Frankfurth (SPD) an.

Bad Emstal. Die Wahl ist auf den 4. Februar kommenden Jahres datiert. Die Wahlperiode von Frankfurth läuft am 13. Juli ab.

Er wolle den Wahlkampf unter den Slogan „Voller Einsatz für Bad Emstal“ stellen, da ihm seine Heimatgemeinde am Herzen liege, erklärte der 26-Jährige bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur beim Sommerfest der CDU. Dafür möchte er sich intensiv einbringen. „Viele Projekte erfordern einen langen Atem. Wenn man etwas umsetzen möchte, sucht man Möglichkeiten. Ansonsten findet man Ausreden“, erklärt Rudenko. Nur durch die engagierte Suche nach Möglichkeiten könne Bad Emstal auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet sein. „Wir müssen jetzt anfangen und dürfen keine Zeit verlieren.“

Rudenko will sich und seine Ziele in den nächsten Wochen und Monaten den Bürgern vorstellen. Hierzu habe er schon Seiten in den sozialen Netzwerken und eine Internetseite veröffentlicht. Diese biete weitere inhaltliche Zielsetzungen an.

Daniel Rudenko wohnt in Sand, ist verheiratet und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Kassel. Er promovierte in Mathematik. Seit 2016 ist er in der Emstaler Gemeindevertretung aktiv und seit 2018 Vorsitzender der CDU Bad Emstal, sowie seit 2021 Kreistagsabgeordneter und außerdem langjähriger Vorsitzender der CDU Jugendorganisation im Landkreis Kassel.www.daniel-rudenko.de (Bea Ricken)