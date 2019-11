Falsche Ärztin wollte Bürgermeisterin in Emstal werden

Bad Emstal/Fritzlar – Die Frau, die jahrelang im Fritzlarer Hospital zum Heiligen Geist als falsche Ärztin gearbeitet hat, stammt aus der Region.

Nach Informationen unserer Zeitung handelt es sich bei der 48-Jährigen, die den Tod von vier Menschen verursacht haben könnte, um Meike W. Sie ist keine Unbekannte in Nordhessen: Die 48-Jährige trat im Jahr 2012 als Bürgermeisterkandidatin der SPD in Bad Emstal gegen Ralf Pfeiffer an. Sie erhielt damals 34,3 Prozent der Stimmen. In einem Gespräch mit der HNA gab sie seinerzeit an, in Kassel und Marburg studiert und als Biologin promoviert zu haben. Sie war auch freiberuflich als Dozentin im Gesundheitswesen tätig. Unter anderem in der Vitos-Klinik Merxhausen. Die 48-Jährige war auch Ortsvereinsvorsitzende der SPD im Kasseler Stadtteil Brasselsberg und Mitglied im Unterbezirksvorstand der Kasseler SPD.

Nach der Niederlage gegen Ralf Pfeiffer zeigte sie sich als schlechte Verliererin: „Ich hatte gehofft, dass sich Bad Emstal für Intelligenz entscheidet. Mein Leben geht jetzt weiter, das von Bad Emstal nicht“, erklärte sie am Wahlabend.

Beim Fritzlarer Hospital war die falsche Ärztin von 2015 bis 2018 beschäftigt. Die HNA berichtete unter anderem 2016 über sie, weil sie als Assistenzärztin die Klinik für Schmerztherapie mitbetreute. Die Staatsanwaltschaft Kassel geht davon aus, dass zwei Ärzte die Frau gedeckt haben. Das sagte Götz Wied, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, dem Sender RTL. Es werde geprüft, ob sie die Aufsichtspflicht verletzt hätten. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Ärzte „möglicherweise die mangelnde Kompetenz der Beschuldigten erkannten, sie aber gleichwohl weiterhin in ihrer Funktion gewähren ließen“, sagte Wied. Für weitere Informationen war die Staatsanwaltschaft am Sonntag nicht erreichbar.

Die Frau sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft. Gegen sie wird unter anderem wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt. Es wurde ein Hinweistelefon (0 56 81/774 180) eingerichtet.