Gasalarm: Feuerwehr evakuiert Bad Emstaler Hotel

Bad Emstal. Ein Emstaler Hotel musste in der Nacht zum Sonntag evakuiert werden, weil durch eine defekte Heizungsanlage geringe Mengen Kohlenmonoxid ausströmten.

Dies teilte die Polizei mit. Neun Hotelgäste wurden daraufhin in Apartments der Anlage untergebracht. Lebensgefahr bestand nach Aussage der Polizei nicht.

Das ausströmende Gas war nur durch Zufall entdeckt worden: Gegen drei Uhr in der Nacht war ein Rettungswagen ins Hotel gerufen worden, dessen Besatzung einen Hotelgast versorgte, der sich am Fuß verletzt hatte. Dabei schlug der mitgeführte Kohlenmonoxid-Warner an. Die Besatzung alarmierte die Feuerwehr.

Im Einsatz waren die Wehren aus Naumburg, Bad Emstal, Elbenberg und Altenstädt, teilweise mit Atemschutz, die zunächst das Hotel evakuierten. Laut Gemeindebrandinspektor Andreas Kuntze soll die Anlage kurzfristig repariert werden. Fachleute seien vor Ort.