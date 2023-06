Hockey-Spieler bieten in Bad Emstal Gratis-Unterricht im Skaten

Von: Norbert Müller

Wollen ihre Begeisterung fürs Skaten weitergeben: Marcel Nolte (hinten von links), Jan Winarski und Fabian Mörschler in der Bad Emstaler Halle. Mitten in den Trainingsutensilien: Marcel Noltes Sohn Justus. © Norbert Müller

Schon von klein auf sind die drei Skater begeistert von dem Sport. Diese Faszination wollen sie nun auch an jüngere Generationen weitergeben.

Bad Emstal – Auf Rollen macht das Leben noch mehr Spaß, da sind sich Jan Winarski, Marcel Nolte und Fabian Mörschler einig. Die drei Freunde fahren leidenschaftlich gerne Inline-Skates, die moderne Variante der alten, fast schon vergessenen Rollschuhe. Und sie begeistern sich für Inline-Hockey, der eisfreien Variante der in Nordhessen vor allem dank der Kassel Huskies so populären Mannschaftssportart. Nun möchten sie mit einer Laufschule Kindern das Skaten beibringen. An diesem Samstag, 24. Juni, soll es bereits im Sportcenter Nordhessen an der B 450 bei Bad Emstal losgehen.

Wenn die Drei über die Faszination ihres Sports sprechen, über das, was sie von klein auf am Skaten fasziniert, sprechen sie vorzugsweise über die Geschwindigkeit, über das rasante Dahingleiten. Man trainiere dabei die Muskulatur, die Ausdauer, den Gleichgewichtssinn und die Beweglichkeit. Und das mache in der Gemeinschaft, in einer Mannschaft, noch mehr Spaß.

Mörschler, Winsaki und Nolte wissen, wovon sie sprechen, sind selbst begeisterte Team-Player. Der 26-jährige Fabian Mörschler, in Kaufungen zuhause, ist seit drei Jahren Profi, im französischen Bourges unter Vertrag und während der aktuellen Sommerpause für seinen Heimatverein in Kaufungen am Start. Jan Winarski, der 40-jährige Viesebecker, war vor sieben Jahren als Torhüter der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Italien mit dabei, und der Volkmarser Marcel Nolte, 36-Jahre alt, war ebenfalls schon höherklassig aktiv.

Die leidenschaftlichen Spieler wollen die Inline-Hockeyszene wieder beleben

Mit weiteren Freunden wollen sie die nordhessische Inline-Hockeyszene, der es am Nachwuchs mangelt, wieder beleben. Ihr Hockey, sagt Jan Winsaksi, sei schon immer eine Randsportart gewesen. „Wir verstecken uns in der Halle und sind nicht präsent in der Öffentlichkeit. Die Kinder kriegen gar nicht mit, wie cool und faszinierend die Sportart ist.“

Die Corona-Zeit, in der keine Spiele möglich gewesen seien, habe mit dafür gesorgt, dass keine neuen Interessenten für den Sport nachgekommen seien. Und er nennt weitere Gründe, die das Inline-Hockey in der Region ausbremsten. Da war einmal die Kündigung der zentral gelegenen Halle in Baunatal, in der der Spielbetrieb der Mannschaften lief, die um Kassel herum existieren. In Bad Emstal fand man mit der ehemaligen Tennishalle, die nach dem Einbau eines speziellen Bodens und einer professionellen Bande perfekte Voraussetzungen für Training und Spiele bietet, einen hervorragenden Ersatz. Aber: Manchen Spielern, etwa aus Kaufungen, sei die Anreise zu weit gewesen.

Es gebe zudem noch eine mächtige Konkurrenz: Die Jugendlichen bevorzugten heute E-Sports, also das schweißfreie Spielen an Tablets und Computer, sagt Winarski.

Mit Laufschulen für Kinder zwischen fünf und 15 Jahren sollen junge Generationen animiert werden

So sei dann im Freundeskreis die Idee entstanden, eine Laufschule anzubieten für Kinder im Alter zwischen fünf und 15 Jahren. Da spiele sicher auch die Hoffnung eine Rolle, dass sich aus dem Kreis der Schüler und auch Schülerinnen Kinder für das Hockey entscheiden, sich später einer Mannschaft anschließen und die Szene wieder aufblühen lassen. Vor allem gehe es ihnen aber grundsätzlich darum, wieder mehr Kinder für das Skaten zu begeistern.

Einige Anmeldungen für das erste Treffen am Samstag gebe es schon, bestätigt Marcel Nolte. Interessierte Kinder sollten mit ihren Eltern vorbeikommen und neben ihren Skates Knieschoner, Ellenbogenschoner und idealerweise auch einen Helm mitbringen. Ausrüstung in unterschiedlichen Größen sei in begrenzter Anzahl aber auch vorhanden.

Geplant sind ein einstündiges Üben und eine weitere Stunde, die die Kinder selbst gestalten können. Vorkenntnisse seien nicht so wichtig. Winarski: „Es geht erst mal darum, die Kids auf die Rollen zu stellen.“ Bei Fortgeschrittenen kann dann auch bald das Rückwärtsfahren auf dem Lehrplan stehen.

Am 1. Juli soll dann die zweite Einheit folgen, die weiteren – alle gratis – dann immer samstags im zweiwöchigen Rhythmus. (Norbert Müller)