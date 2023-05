Kraftakt am Feiertag: Riede hat einen neuen Maibaum

Von: Reinhard Michl

Teilen

Nicht auf die leichte Schulter genommen: Männer des Dorfes trugen den mächtigen Fichtenstamm zum Rieder Dorfplatz. © Reinhard Michl

Genau 38 Minuten benötigten die Helfer in Riede, um allein mit Muskelkraft den schweren Maibaum aufzurichten.

Wolfhager Land – Die Feuerwehr des Bad Emstaler Ortsteils Riede war am Maifeiertag gefordert. Denn die traditionelle Aufstellung des mächtigen und an der Krone festlich mit einem grünen Kranz sowie bunten Bändern geschmückten Maibaums lag in diesem Jahr in dem rund 300 Einwohner zählenden Schlossdörfchen in den Händen der Mitglieder der örtlichen Brandschützer.

Sind in Riede die Mitglieder der Wehr fürs Aufstellen zuständig, gibt es auch immer zusätzlich eine Miniaturvariante durch die Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr.

Begrüßt von vielen Zuschauern sowie musikalischen Klängen des örtlichen Posaunenchors wurde der mächtige und fast zwölf Meter lange Fichtenstamm zum Ort des Geschehens gegenüber dem Dorfplatz am Dorfgemeinschaftshaus transportiert. Der grüne, mit bunten Bändern geschmückte Kranz aus Tannenreisig wurde mit Stahlketten an der Spitze befestigt.

Schweißtreibende Arbeit

Dann begann die schweißtreibende Arbeit. Denn in Riede ist es seit der Premiere vor 32 Jahren Brauch, dass der Maibaum ausschließlich mit Muskelkraft aufgestellt wird. Dazu werden nach dem Einbringen des Stammfußes in ein Metallkorsett hölzerne Stangen in unterschiedlicher Größe verwendet, mit denen der Stamm nach und nach in die Höhe gedrückt wird. Zur zusätzlichen Sicherung und um die exakte Richtung einzuhalten, sorgen lange und stramm gespannte Feuerwehrleinen.

Grüner Kuchen

Nach 38 Minuten war das Werk vollbracht, konnte gemeinsam das Lied „Der Mai ist gekommen“ angestimmt werden und der Festtagsschmaus beginnen. Denn Tradition in Riede ist es, dass die Besucher mit frisch im Steinofen des alten Backhauses zubereiteten Riedschen grünen Kuchen kulinarisch verwöhnt werden. 16 große Bleche mit über 320 Portionen bereitete Feuer- und Backmeister Heinz Schlordt zu, die wie immer weggingen wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Zudem gab es Grillspezialitäten in Hülle und Fülle.

Wer die exakte Länge des Maibaumes erriet, der gewann den mächtigen Stamm als Heizmaterial nach dem Abbau im Herbst für den heimischen Herd.

So wie in Riede wurde am 1. Mai oder auch schon am Vortag in mehreren Orten des Wolfhager Landes der Brauch des Maibaumaufstellens mit anschließender Geselligkeit gepflegt. (Reinhard Michl)