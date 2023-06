Lukas Frankfurth aus Bad Emstal ist Gastgeber des Jahres

Von: Norbert Müller

Teilen

Rustikal war gestern: Lukas Frankfurth im hinteren Bereich des Restaurants mit neuem Interieur und einer verspiegelten Decke, die ein ganz neues Raumgefühl vermittelt. © Norbert Müller

Lukas Frankfurth vom Parkhotel Emstaler Höhe ist mit dem erstmals von der Grimm-Heimat Nordhessen vergebenen Titel „Gastgeber des Jahres ausgezeichnet worden.

Bad Emstal – Auf seiner Visitenkarte steht nicht Gastronom, nicht Geschäftsführer des Parkhotels Emstaler Höhe. Lucas Frankfurth hat ganz bewusst den Begriff „Gastgeber“ gewählt. Wie passend: Bei der Verleihung der Tourismuspreise der Grimm-Heimat Nordhessen wurde erstmals auch ein „Gastgeber des Jahres“ ausgezeichnet. Und diesen Preis durfte der 30-jährige Frankfurth mit nach Bad Emstal nehmen.

Frankfurth: Auszeichnung für das gesamte Team

Zufällig bekommt man eine solche Auszeichnung nicht. Für ihn, sagt Frankfurth, sei die volle Aufmerksamkeit den Gästen gegenüber elementar, eine Selbstverständlichkeit im Betrieb, den er gemeinsam mit seiner Mutter Sabine managt. „Die Leute, die hierherkommen, die möchten unsere Gastfreundschaft in Anspruch nehmen“, und dafür lege man sich ins Zeug – vom Chef bis zur Küchenhilfe. Die Auszeichnung, sagt Lukas Frankfurth, habe er deshalb für das gesamte Team der Emstaler Höhe entgegengenommen.

50 Mitarbeiter beschäftigen die Frankfurths in der Emstaler Höhe. „Wir haben eine große Stammbelegschaft“, sagt der Chef, einige seien schon seit 40 Jahren dabei. Da sei er schon sehr stolz drauf. „Man könnte unsere Mitarbeiter auch als Glücksbringer bezeichnen, weil sie nicht so steif mit unseren Gästen umgehen“, wie man es vielleicht in einem Haus der gehobenen Kategorie erwarten würde, sondern für eine lockere, angenehme Atmosphäre sorgen. „Die haben einfach auch Spaß daran.“

„Mut und Ideenreichtum“

Für die Wahl zum Gastgeber des Jahres sei auch Frankfurths „Mut und Ideenreichtum“ von Bedeutung gewesen, sagte Laudator Steffen Ackermann, Vizepräsident des Landesvorstandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bei der Preisverleihung in Willingen.

Damit spielte Ackermann während der Ehrung der besten Tourismus-Pioniere Nordhessens auf die Investitionen der jüngsten Vergangenheit in der Emstaler Höhe an. Während die Corona-Pandemie mehrfach die Gastronomie lahmlegte, viele Betriebe über den Einbruch der Geschäfte klagten, lamentierten die Frankfurths nicht. Sie nutzten die Chance, die die Situation letztlich dem Betrieb bot.

Umbau im Lockdown

„Jetzt oder nie“, sei die Parole gewesen, sagt Lukas Frankfurth. Im zweiten Lockdown habe man mit einem umfassenden Umbau des 1979 eröffneten Hauses begonnen. „Der Umbau hat ein halbes Jahr gedauert. Und ich hätte es nicht anders machen können.“ Mal eben monatelang zumachen und umbauen, keine Einnahmen haben und die Mitarbeiter bezahlen? Wäre unter normalen Umständen unmöglich gewesen. Aber so baute man, während die Gastronomie pandemiebedingt auf Eis lag.

„Das Ganze war gut überlegt, aber doch auch sehr kurzfristig“, sagt der junge Unternehmer. Mit einem Innenarchitekten wurde am neuen Interieur getüftelt. Der vergilbte Chic der 80er-Jahre wurde verbannt. Erst aus dem Restaurant, dann aus dem großen Saal. „Wir waren früher ein Landgasthof – der gewachsen ist.“ Zuletzt hatte man nicht mehr das Gefühl, dass die Einrichtung noch stimmig sei und zeitgemäß. Frankfurt selbst spricht von „Senioren-Style“. Man wolle aber alle Altersgruppen ansprechen.

Konzept von Innenarchitekt

Der Innenarchitekt entwarf ein Konzept mit dem Gedanken der Grimm-Heimat im Kopf. Wenn er sich die Welt der Märchensammler als Theateraufführung vorstelle, habe der Planer gesagt, dann sehe er als Kulisse einen Wald. Und so sei ein Konzept entstanden fürs Restaurant mit einem hochwertigen Fußboden aus Holz, das aus dem Kellerwald stammt, einer Decke im hinteren Bereich, die wie ein Spiegel wirkt und die „das Freie von draußen wiedergeben soll“, so Frankfurth. Holzelemente mit Waldmotiven, die ein Kulissenmaler entworfen hat, setzen weitere Akzente.

Auf der Höhe der Zeit

Das Mobiliar zitiert den Stil der 20er-Jahre und ist doch ganz auf der Höhe der Zeit. Ganz zeitgemäß, das gilt laut Lukas Frankfurth auch für die Theke – ein moderner Block aus Glas und Holz, mittig in den vorderen Gastraum gerückt und gleichzeitig auch Rezeption. „Hier wollten wir so eine Art Marktplatz schaffen für die Gäste“, eine Situation, die sich angenehm von den steifen Anmeldungstresen unterscheiden solle. „Die Gäste sollen sich schon beim Check-in“ wohlfühlen.

Dass Tische und Stühle rund um die Theke nun erhöht stehen, sei auch ganz im Sinne einer besseren Kommunikation geschehen. Hier begegnen sich die am Tisch Sitzenden und die, die zum Tisch kommen, auf Augenhöhe, was Gespräche wesentlich erleichtere. Neu ist auch der große Saal in Loft-Optik. „Der hat in seinem dunklen Kirschholz noch für einen 80. Geburtstag gereicht“, sagt Lukas Frankfurth lachend. Da habe man sich einen Stilbruch erlaubt. „Den wollte ich modern und hell, das ist für Tagungen wichtig, aber auch so, dass man darin gut feiern kann.“ Schließlich wurde auch noch die Küche komplett erneuert – mit Unterstützung des Sonderprogramms Gaststätten.

850.000 Euro investiert

Insgesamt, sagt Lukas Frankfurth, „reden wir von circa 850 000 Euro“, die investiert wurden, um auch in den kommenden Jahren ein erstklassiger Gastgeber sein zu können. (Norbert Müller)