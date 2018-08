Neue Außenwohngruppe: Vitos Klinik in Merxhausen erweitert Angebot

Merxhausen. Die Vitos Klinik für forensische Psychiatrie in Merxhausen möchte ihr Behandlungsangebot erweitern. Die Ärztliche Direktorin, Birgit von Hecker, stellte das Konzept dem Forensikbeirat vor.

Das Angebot soll um eine Außenwohngruppe mit sieben Plätzen erweitert werden.

Ziel der Außenwohngruppe ist es, Patienten auf dem Weg bei einer selbstständigen Bewältigung des Alltags und der Integration in die Gesellschaft zu unterstützen. In forensischen Kliniken werden Straftäter im Maßregelvollzug betreut, die zum Zeitpunkt der Tat schuldunfähig bzw. vermindert schuldfähig waren. Im Falle von Merxhausen handelt es sich um suchtkranke Rechtsbrecher.

Die Außenwohngruppe soll im offenen Bereich angesiedelt werden. Als Standort wurde ein derzeit ungenutztes Gebäude gegenüber der „Alten Schule“ auf dem Vitos-Gelände ausgeguckt. „Die Wohngruppe stellt den Übergang zwischen vollstationärer Behandlung im offenen Bereich und eigenständigem Wohnen dar“, sagt von Hecker.

Der Forensikbeirat, ein Gremium aus Bürgern und Politikern Bad Emstals sowie Polizei, Kirche und Presse, bewertet zwei Aspekte als kritisch. So bedeute die Außenwohngruppe eine faktische Erhöhung der maximalen Platzzahl von derzeit 84 Betten. Diese Bettenzahl war seinerzeit in einem Vertrag zwischen Landeswohlfahrtsverband Hessen und der Gemeinde festgeschrieben worden, sagt von Hecker. Auch die Frage eventueller Risiken durch die Erhöhung offener Therapiebetten wurde diskutiert.

Die Ärztliche Direktorin betonte, dass sie die Mitglieder des Forensikbeirats zu einem „sehr frühen Zeitpunkt“ der Planungen über das Vorhaben informiert habe. Dabei gehe es ihr darum, Transparenz zu schaffen. Laut Bürgermeister Stefan Frankfurth müssten die politischen Gremien der Gemeinde über die Pläne beschließen.

Aus der Sucht heraus straffällig geworden

Die Unterbringung von Straftätern im Maßregelvollzug kann nur von einem Gericht im Rahmen eines Strafverfahrens oder eines sogenannten Sicherungsverfahrens angeordnet werden. In der forensischen Psychiatrie in Merxhausen sind Patienten nach dem Paragraf 64 des Strafgesetzbuches untergebracht, sie sind überwiegend alkoholkrank oder drogenabhängig. In der Forensik Merxhausen werden ausschließlich Männer behandelt. Ihre Straffälligkeit steht in einem engen Zusammenhang mit ihrer Sucht. Entweder haben sie ihre Straftaten unter Suchtmitteleinfluss begangen, oder es handelt sich um Taten der Beschaffungskriminalität, um ihre Sucht zu finanzieren. Die Behandlung suchtkranker Krimineller erfolgt in Hessen neben Merxhausen auch in Hadamar.

Der Tag X, an dem die Patienten die forensische Psychiatrie in Merxhausen verlassen, will gut vorbereitet sein. Für Birgit von Hecker, Ärztliche Direktorin der Vitos Klinik in Merxhausen, gibt es da noch Luft nach oben. Deshalb möchte sie in Merxhausen eine Außenwohngruppe etablieren, die als Zwischenstufe zwischen der vollstationären Betreuung im offenen Therapiebereich und dem eigenständigen Wohnen während der Dauerbeurlaubung zu betrachten ist.

Intensive Betreuung bleibt

+ Ärztliche Direktorin: Birgit von Hecker. © Antje Thon Die Patienten sollen darin gestärkt werden, die in der Therapie erlernten Fertigkeiten im Alltag umzusetzen. „Je nahtloser der Übergang geschieht, desto besser sind die Erfolgsaussichten“, so von Hecker, die in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit von zunehmenden Lockerungen und Freiheitsgraden für die Verankerung therapeutischer Veränderungen im Verhalten betont.

„Der Übergang vom stationären Setting in das Entlassungssetting soll verbessert werden“, sagt die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie. In der Außenwohngruppe sollen maximal sieben Personen auf ihre Entlassung vorbereitet werden. Auch in dieser Phase der Therapie würden die suchtkranken Rechtsbrecher intensiv betreut. Die Patienten wohnten und versorgten sich eigenständig, Mitarbeiter der Forensik stünden nicht mehr rund um die Uhr zur Verfügung. In jedem Falle würden die Mitglieder der Wohngruppe täglich, auch an Sonn- und Feiertagen von Beschäftigten der Klinik aufgesucht. „Die Patienten haben weiterhin eine Bezugspflegeperson und einen Bezugstherapeuten, mit diesen gibt es einmal in der Woche einen Gesprächstermin“, so von Hecker.

Sie schlägt vor, die Außenwohngruppe im Erdgeschoss eines Hauses an der Landgraf-Philipp-Straße 8 in Merxhausen unterzubringen. Hierbei handelt es sich um ein Gebäude, das nach dem Abbruch der alten Mühle um 1900 wieder aufgebaut wurde und heute leersteht. Im Obergeschoss wäre Platz für die forensische Ambulanz und ein Übungsappartement.

Aus Sicht Birgit von Heckers habe der Standort einen ganz großen Vorteil und der beruhe auf der großen räumlichen Nähe zum offenen Therapiebereich in der „Alten Schule“. Im Falle von Krisen könne die Klinik schnell reagieren – insbesondere dann, wenn außerhalb der geplanten Personaleinsatzzeiten Handlungsbedarf bestehe. Zudem sei eine Verlegung von Patienten in den offenen oder gesicherten Therapiebereich unkompliziert möglich.