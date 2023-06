Mit dem Oldtimer durch die Region

Von: Norbert Müller

Britische Noblesse: Peter und Margret Boll aus Kaufungen in ihrem Jaguar XK 120 DHC, Baujahr 1953, werden an der Tour des MSC Emstal teilnehmen. Am 23. Juli können sich Oldtimer-Fans auf viele historische Modelle freuen. © privat

Automobile Raritäten werden am 23. Juli vom Klostermuseum Merxhausen aus zu einer Oldtimer-Tour durch die Region starten.

Bad Emstal - Sie lassen die Herzen von Technik-Begeisterten und Freunden von Künstlerhand entworfener Karosserien höher schlagen: Wann immer Oldtimer auf den Straßen unterwegs sind, ist ihnen die Aufmerksamkeit der Passanten sicher. Im Juli startet eine Oldtimer-Ausfahrt in Bad Emstal-Merxhausen. Um 9.30 Uhr geht das erste Fahrzeug auf die Strecke. Ziel der Ausfahrt sei es, so Manfred Lengemann vom ausrichtenden Motorsportclub Emstal, mit den klassischen Automobilen „durch das wunderschöne Nordhessen zu fahren und die Autos auf der Strecke zu präsentieren“.

Das erste Etappenziel wird gegen 11.30 Uhr in Fritzlar erreicht, wo eine Mittagspause vorgesehen ist. Nach einstündiger Siesta geht es weiter auf die zweite Etappe, die schließlich zurück nach Bad Emstal-Merxhausen zum Ausgangspunkt führt.

120 Kilometer lange Strecke

Die Strecke führt über etwa 120 Kilometer. Anlässlich der Oldtimer-Ausfahrt Habichtswald veranstaltet der Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal ein Sommerfest vor dem Klostermuseum Merxhausen. Hier werden die Fahrer und Fahrzeuge vorgestellt und den Gästen präsentiert.

Die Teilnehmer der Ausfahrt können zwischen einer touristischen Aufgabenstellung und einer Wandergruppe wählen. Fahrer, die mit ihrem Oldtimer nur entspannt wandern wollen und somit nicht an der Pokalwertung teilnehmen, erhalten am Ziel ein Erinnerungsgeschenk, so Manfred Lengemann.

Anspruchsvolle Aufgaben

Die touristische Oldtimerfahrt erfolgt nach Fahrtunterlagen mit Streckenskizzen. Zur anspruchsvollen Aufgabenstellung gehören dann unter anderem Gleichmäßigkeitsprüfungen und Abstandsfahren.

Alle Teilnehmer erhalten am Start ein Bordbuch, in dem die Streckenführung beschrieben ist. Wer einen Klassiker hat und an der Tour teilnehmen möchte, findet im Internet unter msc-emstal.de alle Infos, dort gibt es auch die Anmeldeunterlagen. (Norbert Müller)