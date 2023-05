Nur im Doppelpack: Bad Emstaler feiern Diamantene Hochzeit

Diamantene Hochzeit

Seit 60 Jahren glücklich verheiratet: Ehepaar Ehmke mit ihrem „Enkelkind mit Fell".

Ihre Hilfsbereitschaft brachte sie zusammen. Nun blicken sie schon auf sechs Jahrzehnte zurück. Heute feiern die Eheleute Irma und Werner Ehmke ihre 60 Jahre lange Ehe.

Bad Emstal – In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1962 wurde Hamburg von einer schweren Sturmflut überrollt. Aus ganz Deutschland kamen viele engagierte Menschen in die Hansestadt, um zu helfen. So auch die 22-jährigen Irma Ring und Werner Ehmke. Für ihre Hilfsbereitschaft wurden beide gebührend belohnt, denn bei dem Hilfseinsatz lernten sie einander kennen. Am heutigen Donnerstag, 25. Mai, feiert das Ehepaar Diamantene Hochzeit.

Der junge Werner war damals bei der Polizei im Einsatz. Irma half beim Roten Kreuz im Küchenwagen. „Abends war man dann fix und fertig“, erinnert sich Irma Ehmke (83). Trotzdem saßen die Helferinnen und Helfer nach ihren Schichten noch gemeinsam in einer Gastwirtschaft zusammen, um den anstrengenden Tag ausklingen zu lassen. An einem dieser Abende lernten sich die heutigen Jubilare kennen. „Tanze mit mir in den Morgen“ von Gerhard Wendland war das Lied, zu dem Irma und Werner sich gemeinsam die Anstrengungen des Einsatzes aus den Gliedern schüttelten und dessen Titel sie wörtlich nahmen.

Gutes Team: Ein Jahr nach ihrem Hilfseinsatz heiratete das Paar.

Doch bei dem einen schönen Abend sollte es nicht bleiben, viel zu gut war der erste Eindruck, den beide voneinander hatten: „Dann haben wir beide versucht die Adresse des jeweils anderen herauszufinden“, sagt Werner Ehmke (82). Der gebürtige Ostpreuße wohnte damals in Mühlheim am Main. Irma nannte Sand schon immer ihre Heimat. Trotz der Entfernung waren die Mühen beider von Erfolg gekrönt: Im April desselben Jahres besuchte Werner Irma schließlich zu ihrer Geburtstagsfeier. So lernte er die Familie seiner zukünftigen Frau schon sehr früh kennen, denn das Haus sei proppevoll gewesen.

„Wir sind irgendwann zusammen von meinem Geburtstag geflüchtet“, erinnert sich Irma Ehmke. Mit dem Auto fuhren sie dann an einen Ort, an dem sie alleine sein konnten. Aus dem anfänglichen Interesse wurde bald Liebe. Am 15. September 1962 folgte ihre Verlobung. Die Hochzeitsglocken läuteten am 25. Mai 1963. Mittlerweile sind drei Kinder, zehn Enkelkinder und drei Urenkelkinder aus dieser Verbindung hervorgegangen.

Nach der Hochzeit erreichte der junge Polizist, dass er nach Bad Wildungen versetzt wurde. Dort arbeite er drei Jahre, bevor er 15 Jahre in Wolfhagen und schließlich in Kassel für Sicherheit sorgte. Irma Ehmke ist ein Multitalent. Denn sie besuchte nicht nur die Näh- und Zuschneideschule und die Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsschule, sondern arbeitete auch als Hilfsschwester im Roten Kreuz. „Mein Vater war kriegsversehrt. Sein Arzt meinte, dass ich lernen müsse, Spritzen zu geben“, erinnert sich Irma Ehmke.

Das Paar habe schon immer das meiste gemeinsam gemacht: Egal, ob es die Arbeiten mit ihrem Campingplatz oder ihrer Pension waren oder Hobbys wie das Theaterspielen und das Singen im Chor – die beiden gab es nur im Doppelpack.

Auf die Frage, was das Geheimnis für 60 Jahre harmonische Ehe sei, kramt Werner Ehmke im Fotoalbum. Als er schließlich ein Foto des Paares rausholt, fängt er an zu strahlen. Auf dem Bild ist ein Moment verewigt, in dem sich die Eheleute verliebt und glücklich angucken. „Schauen Sie sich das Bild an und dann wissen Sie’s.“ (Evelina Kern)