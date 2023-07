Mit 60 Oldtimern durch Nordhessen: Motorsportclub und Geschichtsverein luden nach Merxhausen

Klassiker-Ausfahrt

Viel los in Bad Emtal-Merxhausen: Das dortige Kloster war am Samstag (22.07.2023) nicht nur Start- und Zielort einer Oldtimer-Ausfahrt. Auch der Geschichtsverein feierte sein Sommerfest.

Merxhausen – Oldtimer und das Klostermuseum zogen Besucher am Wochenende nach Merxhausen. Denn der Motor Sport Club (MSC) Emstal und der Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal hatten ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Das Kloster war dabei nicht nur Start- und Zielort der mittlerweile 13. ADAC Oldtimer-Ausfahrt Habichtswald des MSC. Der Geschichtsverein veranstaltete außerdem ein Sommerfest und lud in seine Ausstellungsräume.

Dass der Sonntag ein voller Erfolg war, darin waren sich Nina Becker (MSC) und Eckhard Bräutigam (Kultur- und Geschichtsverein) einig. Ab 9.30 Uhr starteten die 60 Oldtimer auf ihre Reise Richtung Fritzlar und der Mittagspause entgegen. Erst danach ging es zurück in den Bad Emstaler Ortsteil Merxhausen, wo nicht nur das Ziel wartete, sondern auch das Sommerfest.

Pünktlich zum Sommerfest trudelten Oldtimer in Merxhausen ein

Gut 120 Kilometer legten die Oldtimer-Freunde bei ihrer Rundfahrt durch Nordhessen zurück. Gegen 14 Uhr, mit Beginn des Sommerfestes, trudelten die ersten Oldtimer wieder ein und der Hof vor dem Kloster füllte sich mit Besuchern.

Mit dabei waren unter anderem Thorsten Naumann und Karin von Schumann. Die beiden gehen regelmäßig auf Tour mit dem BMW 318 IS Typ E80 des 56-Jährigen. Der Youngtimer ist Baujahr 1984. Bevor Naumann ihn 1995 übernahm, gehörte er seinen Eltern. „Es macht Spaß, durchs Land zu fahren und das Auto zu zeigen“, sagt Naumann, der Mitglied beim MSC ist und im vergangenen Jahr den ersten Platz belegt hatte. „Für uns ist es ein Hobby, in dem wir aufgehen“, ergänzt seine Partnerin. In diesem Jahr belegten sie zusammen den elften Platz.

Dann gab es da passend zum Modell Citroën Traction Avant das Gangster-Trio. Bestehend aus Wolfgang Kerst (78), Norbert Hellmer (75) und, wie sie mit einem Augenzwinkern erzählten, dem Praktikanten Finn Walter (12), der eigentlich Hellmers Enkel ist.

Gangster-Limousine von Citroën macht ordentlich Eindruck auf Besucher

Warum als Gangster? „Weil es dazu eine Geschichte gibt“, erklärte Kerst. Nicht nur sei der Citroën aus Filmen als Gangster-Limousine bekannt. In Frankfurt habe es 1952 einige Überfälle gegeben, die mit genau so einem Auto als Fluchtfahrzeug begangen wurden. „Weil es aber nur wenige davon in Frankfurt gab, wurde der Täter gefasst.“ Mit ihrer Kostümierung und dem Oldtimer sind sie viel unterwegs und fallen auf, erzählen die drei.

Umrahmt wurde die Veranstaltung vom Ambiente des ehemaligen Klosters. Die Räume und damit die Ausstellung des Kultur- und Geschichtsvereins war geöffnet. Erst vor wenigen Jahren konnte das Museum im Hochparterre eröffnet werden, musste aber nur wenige Tage später wegen der Coronapandemie wieder schließen, blickten Museumsleiter Ernst Rogge und Eckhard Bräutigam zurück. Deshalb freuten sie sich auch über die vielen Besucher am Sonntag.

Aktuell sind sie noch an der Entwicklung eines Dorfmuseums dran, das im Keller bereits sein Zuhause gefunden hat. Einen ersten Einblick bot der Verein am Wochenende während des Sommerfestes bereits.

Dorfmuseum Merxhausen soll nächstes Jahr eröffnen – Helfer gesucht

„Es wird aber bestimmt noch ein Jahr dauern, bis wir es offiziell eröffnen können“, sagte Rogge. Einiges an Arbeit stehe noch an, dafür suchen die Mitglieder nun auch Helfer. Die Tätigkeiten reichen von Malerarbeiten über Reinigung bis hin zum Sortieren der Ausstellungsstücke. „Wer gerne anpacken möchte, kann sich gerne bei uns melden.“ phm

Interessierte, die beim Aufbau der Ausstellung des Kultur- und Geschichtsvereins helfen wollen, können sich per E-Mail an info@geschichtsverein-bademstal.de melden. (Hanna Maiterth)