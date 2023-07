Beste im Orientierungslauf: Schüler aus Bad Emstal überraschen bei Jugend trainiert für Olympia

Von: Norbert Müller

Erfolgreiches Team: Die siegreiche Mannschaft der Christine-Brückner-Schule hält Pokal und Urkunde in den Händen. © Heinz Helge Fach/nh

Großer Erfolg für ein Orientierungslauf-Team der Christine-Brückner-Schule Bad Emstal. Sie sind die Besten in Hessen, wie der Landesentscheid von Jugend trainiert für Olympia gezeigt hat.

Bad Emstal – Mit einer sensationellen Mannschaftsleistung holte sich das Team der Bad Emstaler Christine-Brückner-Schule beim Landesentscheid Jugend trainiert für Olympia in Friedrichsdorf im Taunus die Hessenmeisterschaft im Orientierungslauf.

Die Achtklässler von Ex-Juniorenbundestrainer Heinz Helge Fach bewältigten die 3,5 Kilometer Luftlinie lange Strecke mit zehn Posten so überzeugend, dass nicht nur der völlig überraschende Sieg in der Schulwertung heraussprang, sondern Bruno Jacob (24:14 Minuten), Ismael Alabed (25:33 Minuten) und Felix Gutbier/Jannis Bollerhey (27:36 Minuten) auch gleich noch die ersten drei Plätze in der Einzelwertung belegten. Das großartige Mannschaftsergebnis komplettierten Hannes Kesting (11. Platz), Emilia Löwenstein, Leony Schertler (19.), sowie Jan-Henrik Rauen und Luca Greif (26.).

Mehr als 400 Schüler nahmen am Wettbewerb teil.

Beim Orientierungslauf müssen die Schüler mithilfe einer fünffarbigen und sehr genauen Karte markierte Punkte in einer vorgegebenen Reihenfolge anlaufen und dabei auf dem selbst gewählten Weg möglichst schnell das Ziel erreichen.

Unter den mehr als 400 teilnehmenden Schülern waren auch drei Mannschaften mit Fünftklässlern der Christine-Brückner-Schule. Nach einem 400 Meter langen Querfeldein-Parcours mussten 2,1 Kilometer Luftlinie mit neun Posten absolviert werden.

„Das Training im Bad Emstaler Kurpark war noch recht einfach, aber ein richtiges und noch dazu völlig unbekanntes Waldgebiet ist dagegen eine ganz andere Herausforderung“, erklärte Heinz Helge Fach. Unter 53 Laufpaaren schlugen sich Moritz Sack und Dean Schott als 17. (23:30 Minuten) am besten, dicht gefolgt von Ferris Degenhardt und Lauris Mey auf Rang 19 (24:01 Minuten).

In der Mannschaftswertung schaffte das beste Fünftklässler-Team der Bad Emstaler Schule den siebten Platz. (Norbert Müller)