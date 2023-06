Tabea Schmitt wird in der Sander Kirche als neue Pfarrerin vorgestellt

Von: Norbert Müller

Teilen

Auch ein Ort der Ruhe und Entspannung: Pfarrerin Tabea Schmitt am kleinen Brunnen auf dem Platz vor der Kirche in Sand. © Norbert Müller

Nach gerade abgeschlossenem Vikariat wird die 27-jährige Tabea Schmitt am Sonntag in Bad Emstal-Sand als neue Pfarrerin vorgestellt.

Bad Emstal – Gut möglich, dass man Tabea Schmitt, die neue Pfarrerin in Sand und Merxhausen, demnächst öfter bei den Spielen der Kicker am Bad Emstaler Sportplatz sieht. Die 27-Jährige, die am morgigen Sonntag um 13 Uhr in der evangelischen Kirche in Sand ihren beiden Gemeinden vorgestellt wird, ist begeisterter Fußballfan. Mit ihren Eltern hat sie häufig Spiele in den Bundesliga-Stadien besucht und ist auch selbst als Stürmerin auf Torejagd gegangen.

Auch in ihrer ersten Woche als Pfarrerin in Bad Emstal ist sie viel auf den Beinen: „Ich erarbeitete mir in Wanderschuhen die Gemeinde. Ich komme viel rum.“ Dass sie ihr erster Antrittsbesuch ausgerechnet zum Bestatter geführt hat, war eher Zufall. Ab der kommenden Woche will sie in den Kindergärten, in der Schule, im Altenheim und im Rathaus vorbeischauen und sich vorstellen. Darauf, sagt sie, freue sie sich schon sehr, so wie sie überhaupt große Freude daran habe, mit den Menschen in ihrem neuen Wirkungskreis in Kontakt zu kommen.

Nähe zu den Menschen

Die Nähe zu den Menschen, sagt die in Göttingen Geborene und im Marburger Land Aufgewachsene, sei ihr ganz wichtig. Und so hat sie auch gleich das Gotteshaus mitten im Ort in ihr Herz geschlossen: Ihr gefalle die kurze Distanz zwischen Altarraum und den Plätzen der Gottesdienstbesucher. „Ich bin eine Predigerin, die sehr gerne nahe an den Menschen dran ist und ihnen in die Augen sieht.“ Deshalb mag sie kleine Kirchen, wie die in Sand auch besonders.

Das erste Mal war sie im Sommer vergangenen Jahres in der Dorfkirche. „Ich war hier zu einer privaten Hochzeit, ohne zu ahnen, dass das hier mal meine erste Stelle wird .“ Damals war sie noch mitten in ihrem 21-monatigen Vikariat, das sie in Wolfhagen absolvierte. Als sie nach dem Studium in Marburg nach Wolfhagen ging, „war mir die Umgebung hier eher unbekannt“. Das habe sich aber schnell geändert. „Ich habe Nordhessen während des Vikariats schätzen und lieben gelernt durch die unglaublich netten Leute.“

Aus dem Marburger Land

Zuvor war ihr Lebensmittelpunkt das Marburger Land. Sie wuchs in Amöneburg auf, besuchte dort ab der achten Klasse eine katholische Privatschule, an der sie auch ihr Abitur machte. „Dort habe ich auch sehr viel Ökumene kennengelernt.“ In Sachen Kirche sei sie vor allem von ihrer Mutter geprägt worden, einer Religionslehrerin. Die 27-Jährige sagt, sie habe in ihrer Heimatkirchengemeinde in Kirchhain schon früh in der Kinder- und Jugendarbeit mitgemischt und dann dort in der achten Klasse ein Gemeindepraktikum absolviert. „Seitdem ist Pfarrerin mein Traumberuf.“

Die Wurzeln der frühen Jahre sind unverkennbar: „Für die Kinder- und Jugendarbeit, aber auch für die Senioren, schlägt mein Herz“, sagt die junge Pfarrerin. Aber ihr ist auch klar, dass auf anderen Feldern viel Arbeit auf sie wartet: „Mir ist wichtig, die Menschen anzusprechen, die den Kontakt zur Kirche verloren haben“. Heute brauche es unterschiedliche und neue Formen der Ansprache, auch der Gottesdienste, „ohne den Sonntagsgottesdienst abzuschaffen.“

Bei all den Herausforderungen, die auf die junge Pfarrerin warten, und bei deren Bewältigung sie auch auf die Unterstützung ihres Kirchenvorstandes vertraut, weiß sie auch, wie und wo sie Entspannung findet: etwa beim Kochen und Backen, bei Schwarztee und einem Buch, bei Besuchen der Eltern.

Von Wasser begeistert

Wasser spiele zudem eine ganz wichtige Rolle, sagt die Naturbegeisterte. Den Twistesee habe sie in ihr Herz geschlossen, die Nordsee mit Cuxhaven sei seit den Urlauben in der Kindheit ein „Kraftort“. Und gut möglich, dass auch Besuche bei den Heimspielen der Sander Kicker bald zum Freizeitprogramm gehören, denn, sagt die einstige Torjägerin: „Das Fußballherz schlägt immer noch in meiner Brust.“

Der Vorstellungsgottesdienst beginnt am Sonntag, 4. Juni, um 13 Uhr in der Kirche in Sand. (Norbert Müller)