Polizei suchte mit Hubschrauber in Bad Emstal nach vermisster Person

Mit Hubschrauber und Personenspürhunden suchte die Polizei am Donnerstagabend nach einer vermissten Person. Hierbei handelt es sich um ein Symbolbild.

Am Donnerstagabend hat die Polizei mit Hubschrauber und Spürhunden in Bad Emstal und Umgebung nach einer vermissten Person gesucht. Sie wurde unverletzt gefunden.

Nach Angaben der Polizei hat es am späten Donnerstagabend eine Suchaktion gegeben. Eine Person aus dem psychiatrischen Krankenhaus in Merxhausen wurde vermisst. Die Person hält sich laut Polizei dort freiwillig auf und darf das Krankenhaus verlassen, kam am Abend aber nicht zurück und benötigte eine medizinische Versorgung.

Bei der Suche sind auch Rettungshunde sowie Mantrailer eingesetzt worden. Eine Polizeistreife hat die Person gegen 23 Uhr schließlich unverletzt gefunden.

Hier liegt die Psychiatrie in Bad Emstal: