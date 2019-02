Raiffeisenbank und Sparkassekooperieren, um Versorgung mit Bargeld zu sichern

Wolfhager Land - Die Kasseler Sparkasse und die Raiffeisenbank HessenNord eG sichern die Versorgung der Kunden in Dörnberg, Balhorn, Martinhagen und Heckershausen mit Bargeld.

Mit dem Kooperationsvertrag zwischen der Raiffeisenbank HessenNord und der Kasseler Sparkasse stellen beide Häuser die Bargeldversorgung in Dörnberg, Balhorn, Martinhagen und Heckershausen sicher und bleiben in der Fläche vertreten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.

Ab 1. März können Kunden der Kasseler Sparkasse die Geldausgabeautomaten der Raiffeisenbank in Dörnberg und Heckershausen ohne zusätzliche Kosten nutzen, ebenso die dortigen Kontoauszugsdrucker.

Die SB-Standorte der Kasseler Sparkasse werden dafür in den beiden Orten aufgegeben. Im Gegenzug ermöglicht die Kasseler Sparkasse Raiffeisenbank-Kunden ab 1. März entgeltfreien Service an den Automaten in Balhorn und Martinhagen, damit die Raiffeisenbank ihre Agenturlösung in Balhorn und den SB-Standort in Martinhagen aufgeben kann.

Bargeldverfügungen sind rückläufig

Ein wirtschaftlicher Betrieb der Geldausgabeautomaten an den genannten Standorten wäre für jeden Partner allein nicht mehr möglich gewesen. Die Bargeldverfügungen an den SB-Standorten hätten sich weiter rückläufig entwickelt. Gleichzeitig sei auf dem Gebiet der Kartenzahlung und des Mobile Banking ein rasantes Wachstum zu verzeichnen.

„Mit dieser Kooperation reagieren wir auf das veränderte Kundenverhalten und wollen mit der gemeinsamen Nutzung von Synergien auch zukünftig die flächendeckende Bargeldversorgung gewährleisten und uns zukunftssicher aufstellen“, sagt Ingo Buchholz, Vorstandsvorsitzender der Kasseler Sparkasse.

Als innovative Genossenschaftsbank vor Ort prüfe die Raiffeisenbank Optimierungspotenziale, um Mitgliedern und Kunden auch weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten, erklärt Frank Möller, Vorstand der Raiffeisenbank HessenNord Regionalbanken müssten künftig in wettbewerbsneutralen Bereichen zusammenarbeiten.

„Aus diesem Grund haben wir das Gespräch direkt mit der Sparkasse gesucht“. Entgeltfreie Verfügungen für Kunden beider Institute gibt es ab 1. März an diesen SB-Standorten: Martinhagen (Kirchstr. 1), Balhorn (Vogelsberg 1), Filiale Heckershausen (Obervellmarsche Str. 2a) und SB-Filiale Dörnberg (Wolfhager Str. 20).

