Reizgas in Bad Emstal: 25 Verletzte in Christine-Brückner-Schule

Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung

Großes Aufgebot: In der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal ist Reizgas ausgetreten. Insgesamt wurden mindestens 20 Schüler verletzt.

Bad Emstal. In der Christine-Brückner-Schule in Bad Emstal Sand ist am Montag gegen 14 Uhr Alarm ausgelöst worden. Reizgas war innerhalb des Schulgebäudes ausgetreten.