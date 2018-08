Sand feiert ein Schützenfest

SSV besiegt SV Kaufungen 7:3

+ © Michl Hatten wieder Grund zum Jubeln: Sands Kapitän und zweifacher Torschütze Tobias Oliev erhält von Steffen Bernhardt (Mitte), der ebenfalls traf, einen Dankesklapps. Die Sander feierten gegen Kaufungen mit 7:3 einen Kantersieg. © Michl

In Torlaune präsentierte sich am zweiten Spieltag der Fußball-Verbandsliga der SSV Sand auf der heimischen Höhe. Das Team von Trainer Jörg Schäfer fegte den SV Kaufungen, gegen den man in der letztjährigen Runde doppelt den Kürzeren zog, mit 7:3 (4:1) vom Platz.