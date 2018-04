Sand II mischt weiter oben mit

Den Ball im Blick: Der Sander Edmund Borgardt (rechts), hier im Kampf um das runde Spielgerät mit Philipp Krug, brachte die Verbandsligareserve gegen Obermeiser/Westuffeln früh in Führung. Am Ende gewann die SSV-Zweite mit 3:0.

Sand. Der SSV Sand II darf weiter von der Höherklassigkeit träumen. Die Verbandsligareserve von Trainer Reiner Diegeler wies gestern Abend auf der heimischen Höhe im Duell der Verfolger der Fußball-Kreisoberliga die SG Obermeiser/Westuffeln mit 3:0 (3:0) in die Schranken und kletterte damit wieder auf Tabellenplatz zwei. Neun Zähler hinter Spitzenreiter Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, die aber schon drei Partien mehr gespielt haben.

Die Sander erwischten einen Traumstart. Gespielt waren gerade einmal 90 Sekunden, da sprintete Robin Mirus aus der eigenen Hälfte kommend bis zur gegnerischen Torauslinie, passte genau auf den mitgelaufenen Edmund Bongardt (2.), der Gästekeeper Sami Grebenstein keine Abwehrchance ließ - 1:0.

Sand blieb am Drücker, ließ jedoch gegen die Vereinigten weitere gute Einschussmöglichkeiten ungenutzt. So dauerte es über eine halbe Stunde, ehe nach feiner Vorarbeit von Janik Schnell Salko Dzaferi (35.) den Bann brach, den Platzherrenvorsprung mit einem 35-Meter-Hammer ausbaute. Doch damit noch nicht genug. Kurz vor dem Pausenpfiff war Dzaferi (43.) wieder zur Stelle, traf zum 3:0. Im zweiten Durchgang schaltete die SSV-Zweite etwas zurück, konnte das Resultat gegen einen chancenlosen Gegner ohne Probleme verwalten. Am Sonntag steht bereits in Westuffeln das Rückspiel an. (ihx)