Sand ohne Verteidiger Bräutigam gegen Rothwesten

Sand. In einem Nachholspiel der Fußball-Verbandsliga Nord empfängt heute Abend, 18.30 Uhr, der SSV Sand den TSV Rothwesten.

Die Gäste brennen auch Revanche, kassierten sie doch in der Vorrunde durch die Treffer von Steffen Bernhardt und Daniel Wagner eine 0:2-Heimniederlage.

Würde den Fuldatalern dies gelingen, könnten sie durchaus ihren Blick in Richtung Mitspracherecht im Rennen um die Relegation richten. Denn mit einem Dreier beim Tabellenzweiten würde die fünf Ränge tiefer postierte Bileven-Elf bis auf sechs Zähler zu den Bad Emstalern aufschließen, bei aktuell einer weniger absolvierten Begegnung.

Natürlich wissen Trainer Peter Wefringhaus und seine Spieler, dass sie mit Rothwesten ein verdammt ganz dickes Brett bohren müssen. Die Gäste dürfen sich in der laufenden Runde mit dem Prädikat schmücken, drittbeste Auswärtsmannschaft zu sein. In ihren 13 Aufgaben in der Fremde blieben sie mit je sechs Siegen und Unentschieden zwölf Mal ungeschlagen, erzielten dabei mit 28 Buden über zwei Drittel ihrer derzeitigen Tore (40). Garanten dieser Erfolgsserie sind Igor Losic (8), Dennis Salioski (6), Omar Bayond, Nikolaj Eckhardt und Kristian Noja (je 5).

Diesbezüglich brauchen die Sander aber ihr Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Denn mit Jan-Philipp Schmidt (11), Tobias Oliev (9), Daniel Wagner (7) und Steffen Klitsch (6) können sie Rothwesten mehr als das Wasser reichen. Wefringhaus kann personell bis auf eine Ausnahme auf die am vergangenen Wochenende erfolgreiche Formation bauen und vertrauen.

Die Ausnahme ist, neben dem weiterhin verletzungsbedingten Fehlen von Steffen Bernhardt und Viktor Moskaltschuk jedoch schon gravierend. Denn Sand muss heute ohne Abwehrchef Steffen Bräutigam auskommen. Wer diese schwer zu füllende Lücke schließen wird, entscheidet der SSV-Coach erst unmittelbar vor Spielbeginn.

Samstag gegen Türkgücü

Am kommenden Samstag, 16 Uhr, hat der SSV Sand erneut Heimrecht, erwartet da den SV Türkgücü Kassel.