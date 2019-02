Weltraumprojekt im Kindergarten Hummelnest bietet viel Raum für Kreativität

Sand - Die Wände und Fenster im Raum der Herzchengruppe im Kindergarten Hummelnest in Sand zieren Bilder von Planeten und Raumfahrern. Das Weltraumprojekt war Wunsch der Kinder.

Betritt man in diesen Tagen den Gemeinschaftsraum der Herzchengruppe im Kindergarten Hummelnest, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Überall an den Wänden und Fenstern sieht man Bilder von Planeten, dem sternenerleuchteten Nachthimmel und berühmten Raumfahrern wie Alexander Gerst, Neil Armstrong und Co.

Eine riesige, bespielbare Rakete aus Pappe bildet den Mittelpunkt des Gruppenraums und sorgt für echtes Weltraumfeeling mitten im Kindergarten. „Die Rakete hat mein Papa gemacht und ist drei Meter hoch“, berichtet Vorschülerin Magdalena stolz.

Eine übergroße Astronautenpuppe namens Harry mit Helm und Astronautenanzug im XXL-Format steht daneben und thront über dem bunten Treiben der Zwei- bis bis Sechsjährigen.

„Die Kinder haben sich ein Weltraumprojekt gewünscht“ so die Erzieherin Daniela Bernhardt, die die Herzchengruppe der Kita-Hummelnest gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sina Brixel-Riehl und Rosa Wedjanu betreut. Mit jeder Menge Kreativität und der Unterstützung der Elternschaft ist aus diesem Wunsch ein kleiner Weltraumbahnhof entstanden.

Schwarzlicht erzeugt Weltraum-Stimmung

Die Puppenecke auf der Empore des Gruppenraumes wurde kurzerhand mit Kartons, Alufolie, Duschschläuchen und Kippschaltern zur Raumstation umfunktioniert. Schwarzlicht sorgt hier für die entsprechende Weltraum-Stimmung und lässt die Kinder spielerisch in eine andere Welt abtauchen.

Als passende Verkleidung wurde gemeinsam mit den Eltern für jeden kleinen Raumfahrer ein Astronautenhelm gebastelt und mit der Bad Emstaler Künstlerin Petra Wiederhold sind kleine Polarlichter entstanden. Ein von den Erzieherinnen entwickeltes Astronautentraining macht die Kinder fit für ihre Reise ins All, bei der auch Astronautenkost probiert werden darf.

Das Sonnensytems aus Pappmaché darf hier natürlich auch nicht fehlen: „Das sind Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto“ erklärt der fünfjahrige Ole und grinst. Im Gespräch mit den Kindergarten-Astronauten wird schnell klar: Die Kleinen wissen Bescheid über die unendlichen Weiten. Von ihnen kann so mancher Erwachsene noch was lernen.

Von Karina Iffland