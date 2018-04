Sand will Rechnung begleichen

Sand. Wenn in der Fußball-Verbandsliga Nord am Sonntag, 15 Uhr, beim SSV Sand der SV Adler Weidenhausen seine Visitenkarte abgibt, dann steht bei den Hausherren von Trainer Peter Wefringhaus eine Forderung ganz oben auf der Agenda: Sie wollen eine alte Rechnung begleichen.

Denn im Hinspiel am 22. August des Vorjahres stürzten die Sander am Hohen Meißner regelrecht ab, mussten durch die Treffer von Jan Gerbig (2), Jannis Beng und Jan Gonnermann mit einer deftigen 0:4-Packung den Heimweg antreten. Den Adlern von Coach Ronald Leonhardt die Flügel zu stutzen, dafür muss der gastgebende Tabellenzweite aber eine verdammt harte Nuss knacken. Denn Weidenhausen ist nur drei Ränge tiefer platziert und rechnet sich bei einem Drei-Punkte-Rückstand auf Wefringhaus und Co. ebenfalls noch sehr gute Chancen für ein Mitspracherecht im Aufstiegsrennen über die Relegation aus. Im Klartext: Mit einem Sieg auf der Sander Höhe würden sie mit den Gastgebern nach Zählern gleichziehen. Ein Duell auf Augenhöhe ist also vorprogrammiert. Zumal die Weidenhäuser drei gewichtige Pfunde in die Waagschale werfen können. In der Fremde blieben sie in ihren bisher zwölf Pflichtaufgaben acht Mal ungeschlagen (drei Siege, fünf Remis). Zudem haben sie in der Offensivstatistik im Vergleich mit Sand mit acht Toren mehr die Nase vorne. Wobei drei Namen Garanten ihres Paradesturms sind: Sören Gonnermann mit bisher 16, Jan Gerbig mit 15 und Soohoon Kim mit sieben Buden. Schwerstarbeit für SSV-Schlussmann Johannes Schmeer und seine Vorderleute wird also angesagt sein.

Die bewies jedoch in der laufenden Runde überwiegend ihre stabile Klasse mit erst 26 Gegentoren in 22 Begegnungen.

Trotz des Tabellenbildes und des Heimvorteils, letzteres Privileg genießen die Sander in den kommenden Wochen noch neun Mal in Folge, sieht Peter Wefringhaus sein Team keineswegs in der Favoritenrolle. Denn ihn plagen weiterhin personelle Sorgen, die man gerade am Ostermontag im Liga-Spitzenspiel beim torlosen Remis gegen Mitbewerber Johannesberg augenscheinlich zu sehen bekam. Im Sander Mittelfeld war doch ziemlich Sand im Getriebe und damit fehlten auch die offensiven Impulse. Diese Situation hat natürlich einen handfesten Grund: das verletzungsbedingte Fehlen von Kapitän Tobias Oliev, Steffen Bernhardt, Manuel Schmidt und Viktor Moskaltschuk.

SSV-Pressesprecher Björn Bochmann: „Ein Ende dieser Misere zeichnet sich noch nicht ab. Um zumindest auf der Bank noch Alternativen zu haben, feierten zuletzt die „Oldies“ Dennis Enzeroth und Christian Kellermann ein Comeback.“

Ein kleiner Lichtblick: Maximilian Kraus hat seine Gelb/Rot-Sperre abgebrummt und Marcel Wippel ist wieder genesen. (zih)