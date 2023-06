Schauspielerin Wolke Hegenbarth besuchte den Kurpark in Sand

Von: Hanna Maiterth

Schauspielerin Wolke Hegenbarth ist Schirmherrin des Kurpark Bad Emstal und war am Wochenende in Sand zu Gast und die Kinder der Klassen 2a und 2b der Christine-Brückner-Schule führten Gesangsstücke auf. © Hanna Maiterth

Mit einem bunten Programm empfingen die Bad Emstaler am Samstag die Schirmherrin des Kurparks Wolke Hegenbarth. Ihr liege der Förderverein des Parks am Herzen.

Sand – Wolke Hegenbarth war am Wochenende in Bad Emstal. Denn die Schauspielerin ist Schirmherrin des Kurparks im Ortsteil Sand. Mit ihrer Bekanntheit will sie den Förderverein des Parks in seiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützen. Unterstützen im „Machen statt Meckern“, wie sie bei ihrem Besuch am Samstag erklärte.

Als Schirmherrin möchte sie den öffentlichen Blick auf das Kleinod lenken, das sich zwischen Bahntrasse und Wolfhager Straße in den Hang schmiegt, das für Jung und Alt einen Ort der Erholung, des Rückzugs und der Bewegung bildet und dabei gleichzeitig Platz für Kunst und Kultur lässt. „Es braucht mehr dieser Begegnungsstätten und öffentlicher Räume“, sagte die Schauspielerin am Samstagnachmittag. „Die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig diese Orte sind.“

Setzen sich gemeinsam für den Kurpark Bad Emstal ein: (von links) Peter Sörries, Barbara Sörries-Herrnkind, Vorsitzende des Fördervereins „Kurpark Bad Emstal“, Schauspielerin Wolke Hegenbarth und Bürgermeister Stefan Frankfurth. © Maiterth, Hanna

Weil die Grünanlage in Sand eben genau ein solcher Ort sei, habe die Berlinerin die Schirmherrschaft übernommen. Der Park sei ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ein öffentlicher Bereich nutzbar gemacht werden könne.

Es ist nicht der erste Besuch der Schauspielerin in dem nordhessischen Örtchen, wie sie bei einem gemeinsamen Spaziergang mit Entdeckungstour erzählt. Aber es ist der erste Besuch im Sommer. Zu einer Zeit, in der es nicht nur grünt und blüht, sondern in der die verschiedenen Bereiche – insbesondere der Spielplatz – von fröhlich tobenden Kindern und erholungssuchenden Einheimischen sowie Touristen bevölkert sind.

Bad Emstaler stellten ein buntes Programm für Wolke Hegenbarth auf die Beine

Die große Zahl an Besuchern, die am Samstagmittag und -nachmittag im Park anzutreffen waren, kamen dann auch eigens wegen des Besuchs der Schirmherrin. Zum Teil schlossen sie sich dem Spaziergang durch die grüne Oase an.

Zum Teil waren sie auch beteiligt an dem bunten Programm, das für die Berlinerin auf die Beine gestellt worden war. Ein Stopp wurde nämlich unter anderem am Musikpavillon eingelegt. Dort zeigten die Grundschüler der Christine-Brückner-Schule aus Bad Emstal ihr musikalisches Talent. Während die Zweitklässler sangen, führten die Viertklässler einen Tanz auf.

Bevor der Spaziergang im Anschluss fortgesetzt wurde, ließen es sich viele der jungen und auch der älteren Besucher nicht nehmen, sich gemeinsam mit Wolke Hegenbarth ablichten zu lassen. Während der Start an der Statue „Maria Zen“ war, bildete der Platz zwischen dem kleinen Bauwagen des Vereins und dem Rosengarten das Ziel. Beim gemeinsamen Kaffeetrinken und Kuchen essen ließen sie die gemeinsamen Stunden ausklingen.

Besonders durch die Arbeit Ehrenamtlicher erstrahlt der Kurpark in seinem Glanz

Der Kurpark mit seinen 80 000 Quadratmetern verdankt seinen Charme vor allem Ehrenamtlichen, die sich in jährlich 800 Stunden seiner Pflege und Ausgestaltung widmen. Die Planungen liegen in den Händen der Garten- und Landschaftsarchitektin Barbara Sörries-Herrnkind, die als Vorsitzende des Fördervereins „Kurpark Bad Emstal“ von zahlreichen weiteren Ehrenamtlichen tatkräftig unterstützt wird. Sörries-Herrnkind war es auch, die Hegenbarth als Schirmherrin gewinnen konnte.

Nicht nur sind die beiden Frauen miteinander verwandt, auch richtete die Wahl-Bad Emstalerin die Terrasse der Schauspielerin her, die mir ihrer Familie in Berlin lebt.