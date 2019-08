Schweinetrogrennen in Balhorn: Nasser Spaß im Waldschwimmbad 

Das Schweinetrogrennen kurz vor Saisonende gehört im Waldschwimmbad mittlerweile zum Badebetrieb. Bereits zum vierten Mal hatte der Förderverein Waldschwimmbad Balhorn geladen.

Zahlreiche Teams nahmen teil. Vereinsvorsitzender Ralf Bräutigam dankte in einer kurzen Ansprache den vielen ehrenamtlichen Helfern für ihr Engagement in einer wetterbedingt durchwachsenen Freibadsaison und begrüßte die mutigen Starter samt Publikum.

+ Nasse Füsse: Das Team „Die Kurzfristigen“ (hinten) erlitt Wassereinbruch gegen Team „WSB“. © Karina Iffland

Insgesamt waren am Sonntagnachmittag fünf Mannschaften mit ihren schwimmenden Untersätzen angetreten, um sich in packenden Zwei gegen Zwei-Duellen Ruhm und Ehre zu erpaddeln. Dass die Seetauglichkeit sowohl der Crew als auch der Schweinetrog-Eigenkonstruktionen das eine oder andere Mal zu wünschen übrig ließ, tat der Stimmung im gut besuchten Freibad keinen Abbruch. Alle Teams wurden nach Kräften angefeuert, auch wenn sie baden gingen.

Die Modalitäten: Alle fünf Teams mussten zwei Mal auf Schnelligkeit gegeneinander antreten. Immer zwei Teammitglieder paddelten einmal durch das Becken hin, dann eine Wende mit Crewwechsel und wieder zurück. Das Team, das im Duell die Strecke schneller zurückgelegt hatte, erhielt einen Punkt.

Strahlende Sieger

Die Mannschaft mit den meisten Punkten gewann das Turnier. Am Ende hatte Team „WSB Waldschwimmbad“ punktmäßig die Nase vorn und konnte vor den „The Pirates of Balhorn“ gefolgt von „Wickie und den halbstarken Männern“ das Gesamtrennen um den Schweinetrog-Pokal für sich gewinnen. Die „Kurzfristigen“ und Team „Susi“ mussten sich mit Rang 4 und 5 begnügen. Über den Pokal für die beste Kostümierung von Mann und Trog freuten sich die jüngsten Teilnehmer im Alter von 12 und 13 Jahren, nämlich „The Pirates of Balhorn“, gefolgt von „Wickie und den halbstarken Männern“ und Team „WSB Waldschwimmbad“.

Das Waldschwimmbad hat noch bis einschließlich Samstag, 31. August geöffnet. Dann endet der Badebetrieb für dieses Jahr und der Förderverein geht in die Vorbereitung der nächsten Freibadsaison.