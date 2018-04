Spitzenspiel der Verbandsliga steigt in Sand

Hünfeld zu Gast beim SSV

+ © Michl, Reinhard Wollen am Ball bleiben: Kapitän Tobias Oliev (links) möchte mit seinen Sander Mannschaftskameraden Hünfeld besiegen, um weiter im Aufstiegsrennen mitzumischen. © Michl, Reinhard

Sand. Der SSV Sand muss in der Fußball-Verbandsliga Nord am Samstag eine harte Nuss knacken. In Bad Emstal gastiert Tabellenführer Hünfeld. Anpfiff auf der Sander Höhe ist um 15.30 Uhr. Will die Wefringhaus-Elf, die nach der Heimniederlage gegen Kaufungen und dem 2:0-Erfolg am Mittwochabend von Lehnerz II gegen Johannesberg auf Tabellenrang vier abrutschten, weiter im Titel- unf Aufstiegsrennen mitmischen, ist ein Sieg absolute Pflicht.