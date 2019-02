Unfallflucht auf Parkplatz von Sporthalle in Bad Emstal-Sand

Bad Emstal - Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Fahrzeugs, der am Sonntag auf dem Parkplatz der Sporthalle in Sand ein Auto beschädigte und sich dann entfernte.

Wie die Polizei mitteilte, hat ein 52-jähriger Mann aus Bad Arolsen sein Auto am Sonntag gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle an der Schulstraße in Sand abgestellt.

Als er gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, wies dieses hinten links Unfallschäden auf. Am Stoßfänger entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise an die Polizei Wolfhagen: 05692/98290.

