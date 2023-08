Werner Wiegand aus Bad Emstal marschierte über die Alpen bis zur Adria

Von: Norbert Müller

In 29 Etappen bis Venedig: Werner Wiegand bei einem Zwischenstopp in den Dolomiten. Seit Dienstag ist er von seiner 666 Kilometer langen Tour zurück. © privat

Der Bad Emstaler Werner Wiegand wanderte in knapp vier Wochen von München nach Venedig.

Bad Emstal – Die einen räkeln sich am Strand in der Sonne, die anderen suchen im Urlaub die Herausforderung. So wie Werner Wiegand, ein drahtiger, durchtrainierter Typ von gerade mal 64 Lenzen. Von München nach Venedig sollte es zu Fuß gehen, genauer: vom Marienplatz zum Markusplatz. Dazwischen liegen die Alpen.

Eine passende Route musste er sich nicht suchen, dafür gibt es heute handliche Büchlein mit genauer Wegbeschreibung und eine dazugehörige App fürs Handy, mit der man über GPS jederzeit seinen genauen Standort bestimmen kann. Dass es bei Gewitter und miserablem Wetter auch mal ausfallen kann, diese Erfahrung machte Wiegand später in den Alpen. Und wenn man dann nicht gerade in einer Linie mit Reinhold Messner, Luis Trenker oder den Huber Buam steht, dann wird es in einer solchen Situation auch schon mal richtig brenzlig.

Blendend in Form

Aber fast wäre der Ur-Wolfhager, der seit 21 Jahren in Bad Emstal wohnt, nicht bis in die Alpen gekommen. Das hatte nicht mal damit zu tun, „dass ich mich nur sehr dünne vorbereitet hatte“, wie er sagt, denn auf Runden mit Rucksack und Wanderschuhen in der Heimat hat er verzichtet, schließlich ist er ja dank seines täglichen Kraft- und Ausdauertrainings blendend in Form.

Dummerweise war er gleich auf seiner ersten Etappe von München nach Wolfratshausen bei drückender Hitze mit zu wenige Trinkwasser unterwegs. 40 Kilometer stapfte er an der Isar entlang. „Da war ich dann so dehydriert, der Kreislauf war völlig kaputt, ich konnte nicht mehr richtig sehen. Ich habe mich hingekauert und bin dabei ständig umgekippt.“ Irgendwie hat er sich dann noch die letzten vier Kilometer bis zum Etappenziel geschleppt.

Täglich sechs bis zehn Stunden unterwegs

Zu einem ähnlich gravierenden Durchhänger sollte es auf den folgenden 28 Etappen nicht mehr kommen, obwohl er jeden Tag sechs bis zehn Stunden marschiert ist. In den ersten Tagen hat er einen 39-jährigen Wiener kennengelernt, der auf dem selben Trip war wie er selbst. Mit dem ist er gemeinsam Richtung Venedig gezogen – durchs Karwendel, die Zentralalpen, die Dolomiten und über den Piz Boè.

Ausgerechnet an diesem 3152 Meter hohen Berg fiel das GPS aus. „Wir haben uns die Route selbst gesucht. Irgendwann standen wir vor 25 Meter hohen Felstürmen, wo wir nicht weiterkamen und mit unserem Latein am Ende waren“, erinnert sich Wiegand. Sie mussten versuchen, irgendwie hochzukommen. „Es waren dann sieben, acht Meter, wo es echt kniffelig war, wo man nicht wusste, ob der Stein hält.“ Er hielt.

Heftige Gewitter auf freier Strecke

Zu den Abenteuern gehörten heftige Gewitter auf freier Strecke. „Da kriegst du dann auch schon mal richtig Angst.“ Die Gewitterfront, bei der Tennisball große Hagelbrocken im Tal in Belluno niedergingen, erlebten Wiegand, sein Begleiter und andere Bergwanderer auf 1800 Meter in einer Berghütte.

666 Kilometer gelaufen

Tag für Tag ging es von Hütte zu Hütte, wo er Menschen aus vielen Ländern der Erde kennengelernt habe. Durch anspruchsvolles Gelände, über Schneefelder und Geröll lief man dem Ziel entgegen. Angesichts der Anstrengungen „war einem die Schönheit der Landschaft oft egal“. Vier Tage waren noch in der Ebene bei tropischer Hitze zu absolvieren, dann war Venedig erreicht. 666 Kilometer mit 22 300 Höhenmetern lagen da hinter ihm. „Da kannst du dann schon mal ne Träne verdrücken“, sagt Werner Wiegand. „Die eigenen Füße tragen dich über die Alpen bis an die Adria, das ist schon ein cooles Gefühl“.

Für den Rückweg gönnte sich Werner Wiegand, der seit Anfang des Jahres in Rente ist, den Transfer mit der Bahn. In Frankfurt holte ihn seine Frau Silke am Bahnhof ab. Seit 1. August ist der frühere Werbetechnikermeister wieder zurück in der nordhessischen Heimat. In die Berge zum anspruchsvollen Kraxeln würde es ihn immer wieder ziehen, „aber mit dem Wandern habe ich es dann doch nicht so“. (Norbert Müller)