„Das ist unser Untergang“ – Zirkus Manjana gastiert bis Ende Juli in Bad Emstal

Von: Melanie Göhlich

Der Zirkus Manjana gastiert bis Ende Juli in Bad Emstal am Kurpark: Direktor Williams Köllner (links) mit seinen acht Kindern und Ehefrau Diana (im petrolfarbenen Oberteil) verzichten bewusst auf Tiere in der Manege. © MELANIE GOEHLICH

Die Besucher bleiben aus. Der Familienbetrieb des Zirkus Manjana kämpft ums finanzielle Überleben. Noch bis Ende des Monats sind die Vorführungen in Bad Emstal zu sehen.

Bad Emstal – Im Bad Emstaler Ortsteil Sand stehen seit einigen Tagen ein paar Wohnwagen und ein Zirkuszelt am Kurpark gegenüber des Parkhotels Emstaler Höhe. In leuchtenden Buchstaben ist „Circus Manjana“ zu lesen.

Die Musik erklingt – in wenigen Minuten beginnt die Show, doch die Besucher lassen sich an zwei Händen abzählen: „Das ist unser Untergang“, befürchtet Williams Köllner, der Direktor des Familienbetriebes, der am Eingang des Zeltes steht und die Gäste persönlich begrüßt. „Die Besucher bleiben aus. Ohne Tiere kommen kaum noch Menschen in die kleineren Shows. Es war ein Fehler, auf die Tiere zu verzichten“, sagt er.

Fasziniert: Die Freundinnen Selina und Marlene können ihren Augen kaum trauen. Die Zirkusshow hat die Achtjährigen sichtlich begeistert. © Göhlich, Melanie

Bereits die siebte Generation

Dabei wollte der 48-Jährige mit der Zeit gehen. Sich den Debatten um das Tierwohl beugen und die Shows anpassen. Gemeinsam mit seiner Frau und seinen acht Kindern, die alle Teil der Show sind, betreibt er seit 28 Jahren den Circus Manjana – bereits in der siebten Generation. Früher hatten sie über 30 Tiere in der Show, von Kamelen bis hin zu sibirischen Tigern und volle Ränge, aber sie haben sich bewusst dazu entschieden, eine tierfreie Show aufzuführen. Und die lässt sich sehen: Seiltanz, Comedy und Akrobatik, bei der die jungen Darbieter wirklich alles geben. Und dennoch: Die Plätze bleiben größtenteils leer. „Wir kämpfen ums Überleben“, sagt Köllner sichtlich ergriffen.

Seit Corona hat sich die Kunst- und Kulturlandschaft verändert, sagt er. Im ersten Jahr danach waren die Menschen ausgehungert und die Ränge füllten sich, aber in diesem Jahr ist alles anders. Er kann es sich nicht erklären. Trotz Rabattkarten, guter Werbung und einer Showdauer von zwei kurzweiligen Stunden mit Pause – es scheint nicht mehr die Zeit für kulturelle Vergnügen zu sein. Im Zirkusgeschäft konnte man einst gut verdienen, erzählt der Direktor, heute würde kaum noch jemand Gewinn erzielen: „Wenn mal 30 Euro übrig bleiben, dann ist das viel.“

Kaum noch freie Wiesen für die Zelte

Wie dem Zirkus Manjana erging es auch vielen anderen kleineren und größeren Wanderzirkussen in den letzten Jahrzehnten. Vorbei sind die Glanzzeiten. Aber warum machen Zirkusse eher negative Schlagzeilen? „Ich kann es mir nicht erklären. Wir haben stets gute Referenzen“, sagt Köllner. „Aber die Kommunen machen es uns oft schwer. Hier in Bad Emstal lief es wunderbar. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit.“

Er habe es schon oft anders erlebt: Dass die Gemeinden ihnen keine freien Wiesen oder Festplätze zur Verfügung gestellt hätten, oder horrende Kosten für die Werbeplakate verlangten. Das kann sich kein kleiner Zirkus mehr leisten, sagt Köllner. „Der Platz wird stets ordentlich verlassen, aber es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt.“ Natürlich gebe es auch unter den Zirkusleuten schwarze Schafe – aber Zirkus ist nicht gleich Zirkus, so Köllner. „Es ist diskriminierend, alle in einen Topf zu werfen.“

Artistin Nadja verbiegt sich förmlich, um ihr Publikum zu unterhalten. © Göhlich, Melanie

Inzwischen spielt er schon mit dem Gedanken, doch wieder Tierdressur zu zeigen, damit es sich rentiert und wieder mehr Zuschauer kommen. Und damit steht er nicht alleine da: In Ländern, wo der Zirkus insgesamt als Kunstform weiterentwickelt ist, wird jetzt wieder mit Tieren gearbeitet. Aber die deutsche Zirkus-Szene habe ein Problem, so Köllner. Abgesehen vom DDR-Staatszirkus gab es keine einheitliche Gesamtorganisation für den Zirkus. Das müsse sich in Deutschland ändern. Die zersplitterte Zirkusszene muss zusammenarbeiten, damit Zirkus als Kulturgut anerkannt und gefördert wird. Und wie er sagt, einen festen Platz dort findet, wo er hingehört: In den Herzen der Menschen. (Melanie Göhlich)

Vorführungen täglich um 17 Uhr, am 30.7. nur 11 Uhr. Montag, Dienstag und Mittwoch Ruhetag.