Bahnstrecke zwischen Wolfhagen und Volkmarsen ab Montag wieder frei

Wolfhagen/Volkmarsen. Die Bahnstrecke zwischen Volkmarsen und Wolfhagen ist ab Montag wieder frei. Auf der Strecke wurden vier Brückenbauwerke während der Sommerferien saniert.

Die Arbeiten sind jetzt so weit abgeschlossen, dass Züge wieder rollen können, wie Projektleiter Robert Schwarz von DB Regionetz Infrastruktur erklärte. Der Schienenersatzverkehr ist damit beendet, und es gilt der bisherige Fahrplan.

Insgesamt wurden vier Gewölbebrücken und elf Durchlässe saniert beziehungsweise wieder instandgesetzt. Saniert wurden Gewölbebrücken in Volkmarsen am Schratweg, in Ehringen in der Nähe des Regenrückhaltebeckens, in Wolfhagen an der Elmarshäuser Straße und am Waldweg. (mow)