Bauelemente-Studio-Meyer: Kompetenz seit über 35 Jahren

Wenn es um energieeffiziente Fenster und Türen aus Kunststoff, Holz und Aluminium oder auch verschiedene Kombinationen wie etwa Holz-Aluminium geht, ist die Wolfhager Bauelemente-Studio-Meyer GmbH ein kompetenter Ansprechpartner.

Darüber hinaus liefern die Spezialisten im Großraum Kassel effektiven Sonnenschutz, denn der nächste Sommer kommt garantiert. So gehören unter anderem hochwertige Rollläden, Raffstores, Textil-screens sowie Markisen und Produkte für die Innenbeschattung zum Sortiment. Auch Wintergärten und Terrassendächer aus Aluminium sind zu haben.

Ganz wichtig: Jens-Uwe Meyer und sein Team lassen ihre Kunden nicht allein, überzeugen mit professioneller Montage und zuverlässigem Kundendienst. „Die Zufriedenheit unserer Kunden steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Meyer, dessen 1982 als Bauelemente Klein GmbH gegründetes und 2010 durch ihn übernommenes Unternehmen nicht ohne Grund bekannt ist für seine hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

Im Zuge des Generationenwechsels veränderte sich auch das Portfolio des Fachbetriebs: Produkte der Firma Weru sind zwar noch immer im Angebot, das Bauelemente-Studio-Team konzentriert sich heute aber vor allem auf Fenster und Türen der Firma Internorm. Außerdem wurde die Zusammenarbeit mit namhaften Lieferanten wie etwa ROMA, Somfy, Markilux und der Haustürmanufaktur Topic weiter ausgebaut. „Diese Partnerschaften sowie die hohe Motivation unserer Mitarbeiter garantieren unseren Kunden die saubere und zuverlässige Ausführung aller Arbeiten und eine problemlose Abwicklung sämtlicher Bau- oder Renovierungsmaßnahmen“, sagt Jens-Uwe Meyer stolz. Dank regelmäßiger Schulungen durch die Lieferanten bleibe das gesamte Team des Fachbetriebs stets auf dem neuesten Stand und könne so jederzeit fachgerecht über individuelle und auf die Anliegen der Kunden abgestimmte Lösungen informieren. „Unser Fachbetrieb mit Sitz in der Schützebergerstraße 92 in Wolfhagen ist sowohl im Bereich energetischer Sanierungen als auch im Neubau tätig und zuverlässiger Ansprechpartner für Privatkunden, Bauherren und Architekten“, sagt Meyer, der auf den Punkt bringt, wer bei ihm richtig ist: „Alle, die großen Wert auf Qualität, Vielfalt und eine persönliche Beratung legen und besonders hochwertige und innovative Produkte von erfahrenen Qualitätsherstellern wünschen!“ zhf

https://bauelemente-studio-meyer.de/