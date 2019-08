Besitzer gesucht: Welpe an der B450 bei Gasterfeld gefunden

Großes Glück hatte ein Welpe, der durch einen Zufall an der B450 bei Gasterfeld gefunden wurde. Er saß alleine auf einem Feldweg. Nun sucht die Stadt Wolfhagen nach seinem Besitzer.

Etwa sieben bis acht Wochen ist die kleine Hundedame alt, schätzt Karl Höhle von der Stadt Wolfhagen. Er hat den Welpen bei sich aufgenommen. Eigentlich werden Fundtiere in einem Zwinger der Stadt untergebracht und dann ins Tierheim gegeben. "Aber weil sie noch so klein ist, habe ich sie erstmal mitgenommen", sagt Höhle. Nun kümmert er sich mit seiner Frau, die dem Vierbeiner ein Katzenhalsband organisiert hat. "Der Welpe ist ja nicht einmal so groß wie unsere Katze."

Gefunden wurde das Tier am Freitag um 16.45 Uhr an der B450 nahe der Zufahrt zur Sandgrube Butterweck. "Das war ein riesen Zufall. Der Mann, der den Fund bei der Polizei gemeldet hat, hat auf dem Weg zum Viehmarkt in Bad Arolsen dort gehalten", sagt Höhle. Wäre er nicht gewesen, hätte der junge Hund wohl nicht überlebt.

Gechippt ist die Hündin nicht. Auch ein Halsband trug sie nicht. „Da der Fundort weit draußen liegt, liegt die Vermutung nahe, dass sie ausgesetzt wurde“, sagt Höhle.

Er hofft dennoch, dass sich die Besitzer melden. Immerhin ist das Hundybaby gepflegt und gut genährt.

Die Besitzer des Welpen können sich an Karl Höhle, Tel. 05692/602-522, wenden. Werden sie nicht gefunden, gibt es bereits ein neues Heim für den Vierbeiner.

Hier wurde der Welpe gefunden