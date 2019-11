Außergewöhnliche Etagenwechsel Firma Braun baut seit über 30 Jahren Aufzüge

ZIERENBERG. Rund 1.100 Unternehmen in Deutschland sind in der Aufzugsbranche tätig, davon sind rund 60 auch Aufzugshersteller. Einer dieser Aufzugshersteller sitzt in Zierenberg, und das bereits seit mehr als 30 Jahren.

„Außergewöhnliche Etagenwechsel“ hat sich die BRAUN Aufzüge GmbH & Co. KG auf die Fahne geschrieben, die Aufzugsanlagen nicht nur plant, produziert und montiert, sondern auch instand hält und modernisiert.

Angefangen hat für Firmengründer Heinz Braun alles in der Garage eines Einfamilienhauses, wie bei vielen erfolgreichen Unternehmen. Kompetenz, Ehrgeiz und fortschrittliches Handeln führten das Unternehmen schnell zum Erfolg, bereits 1987 wurde der erste Aufzug verkauft und montiert. Im Laufe der Jahre hat sich die Firma von einem Servicebetrieb zu einem etablierten Komplettanbieter mit eigener Konstruktion und Produktion entwickelt, schon 1990 stand der Umzug ins neue Betriebsgebäude im Stiegweg an. Auch dort sollte der Platz nicht lange ausreichen, 2000 folgte der Neubau am jetzigen Firmensitz vor Brackens Höhe, den Tobias Braun (Dipl.-Ing.), Sohn des Firmengründers und heutiger geschäftsführender Gesellschafter, einst als „fortschrittlich und mutig“ bezeichnet hatte.

+ Erfolgreich: Vom Firmensitz in Zierenberg aus, betreut die Firma Braun mit 70 Mitarbeitern ihre weltweiten Kunden.

Mut, der sich lohnen sollte, denn das Unternehmen betreut vom jüngst abermals durch den Neubau eines modernen Verwaltungsgebäudes erweiterten Firmensitz in Zierenberg aus seine Kunden im Umkreis von rund 400 Kilometern, tausende Menschen von Hamburg bis München werden täglich mit Aufzügen von BRAUN sicher und außergewöhnlich befördert. Damit nicht genug: Die 2004 gegründete Schwesterfirma BRAUN Aufzugtechnik GmbH & Co. KG produziert Aufzugkomponenten und komplette Aufzugsanlagen der Qualität „Made in Germany“ für Aufzugfirmen in der ganzen Welt. Sogar auf Schiffen in Kanada sind die nordhessischen Aufzüge in Betrieb. Erfolg, der auch einem funktionierenden Team zu verdanken ist, dem seit 2004 ebenfalls Tobias Brauns Schwester Pamela als kaufmännische Leiterin und mittlerweile geschäftsführende Gesellschafterin sowie seit 2001 deren Mann Joachim Schmidt (Dipl.-Ing.) als Projekt- und Produktionsleiter angehören. Firmengründer Heinz Braun befindet sich seit 2004 nach über vier Jahrzehnten in der Aufzugbranche im wohlverdienten Ruhestand und steht dem Unternehmen, das aktuell rund 70 Mitarbeiter zählt, seitdem beratend zur Seite.

BRAUN Aufzüge GmbH & Co. KG

34289 Zierenberg

www.braun-aufzuege.de