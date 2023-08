Ab ins Zelt zur Party: Oberlistingen feiert noch bis zum Montag Kirmes

Teilen

Alle packen mit an: Das Kirmesteam in Oberlistingen hat ein umfangreiches Programm erstellt. © privat/nh

Es ist wieder so weit, in Oberlistingen wird seit gestern zum 77. Mal Kirmes gefeiert. Beim Kirmesclub sind die Fäden für die Organisation des verlängerten Partywochenendes zusammengelaufen.

Oberlistingen – Bereits gestern wurde die Kirmes mit einem Gottesdienst in der Kirche eingeläutet und mit einer Party im Festzelt gekrönt. Am heutigen Samstag startet um 16.30 Uhr das Programm auch für die kleinen Kirmesfans mit der Kinderkirmes. Traditionell beginnt um 19 Uhr der Luftballonumzug. Am Abend wartet bereits mit der Partyband „VolXXliga“ das nächste Partyschmankerl.

Nach einer langen Partynacht beginnt am Sonntag um 14 Uhr der große Festzug durch Oberlistingen. Im Anschluss freut sich der Kirmesclub bei Kaffee, Kuchen und heiterer Stimmung auf weitere schöne Stunden in dörflicher Gemeinschaft. Die Musikvereine aus Elgershausen und Rösebeck sowie der Spielmannszug Oberlistingen sorgen zusammen mit der Band „Farbtone’’ für ausgelassene Sonntagsstimmung. Am Montag ab 18 Uhr steht mit dem Abendprogramm „Schlag den Kirmesclub“, mit der die Veranstalter die Tombola untermalen, das letzte Ereignis der diesjährigen Kirmes an. (Antje Thon)