Anlieger beklagt Vorgehen von Baufirma bei Glasfaser-Arbeiten in Rhöda

Von: Paul Bröker

Ärgert sich über die abgesackte Treppe vorm Haus: Sven Krollpfeifer, der in einem Haus in der Alsbergstraße in Rhöda wohnt und derzeit mit dem Eigentümer darüber in Kaufverhandlungen steht. © Paul Bröker

Sven Krollpfeiffer ärgert sich über den Glasfaserbau: Risse, Unzufriedenheit mit der Asphaltqualität und Ärger mit der Baufirma.

Rhöda – Sven Krollpfeiffer ist sauer. „Sehen Sie das?“, fragt er und zeigt auf einen kleinen Spalt, der sich an der Treppe vor seinem Hauseingang aufgetan hat. Nicht etwa ein Erdbeben hat den Schaden verursacht, sondern es soll dazu bei Arbeiten an der Glasfaser-Leitung im Breunaer Ortsteil Rhöda gekommen sein. „Die Treppe hat sich verschoben und ist abgesackt“, sagt Krollpfeiffer.

Umso ärgerlicher: Krollpfeiffer hatte selbst kein Interesse an Glasfaser. Dennoch verläuft die Asphaltnaht, die bald mit einer Deckschicht geschlossen werden soll, auch an dem Haus vorbei, in dem er wohnt und das er vorhat zu kaufen. Er ist enttäuscht vom Vorgehen der Baufirma Dacom aus Ronnenberg bei Hannover, die in Rhöda im Auftrag der Goetel Glasfaserleitungen verlegt.

„In der Woche ab dem 19. Juni ging es los“, erinnert sich Krollpfeiffer. Zunächst hätten die Dacom-Arbeiter rings um sein Grundstück die Leitung verlegt. Abends sei er nach Hause gekommen. „Da war der Bürgersteig vor dem Haus bereits aufgeschnitten“, erinnert er sich.

„Die haben mir ein Regenrohr kaputtgemacht. Das habe ich dann selbst wieder repariert.“

Das Problem: Ein Teil des Bürgersteigs gehöre gar nicht der Gemeinde Breuna, sondern sei Eigentum der Anlieger. „Das ist so im Grundbuch eingetragen“, weiß Krollpfeiffer, der in dem Haus an der Alsbergstraße bereits mehrere Jahre wohnt und derzeit mit dem Eigentümer in Kaufverhandlungen steht.

Paul Blaga, Mitarbeiter bei Dacom, weist die Anschuldigungen gegen seine Firma auf HNA-Anfrage zurück. „Wenn wir im Auftrag eines Kommunikationsanbieters in Ortschaften Leitungen verlegen, dann gehen wir davon aus, dass die öffentlichen Gehwege der Gemeinde gehören.“ Landkreis oder Gemeinde teilten solche Informationen nicht mit.

Dennoch habe Dacom angeboten, die neue Asphaltschicht aus Kulanz sogar bis an die Grundstücksgrenze und auf das Privatgrundstück zu ziehen, worauf eigentlich kein Anspruch bestehe. Sven Krollpfeiffer habe dem zugestimmt.

„Das ist Wahnsinn“

Doch zufrieden ist der 52-Jährige dennoch nicht: In seinen Augen ist der Asphalt vor den Häusern so schlecht ausgeführt, dass er in zwei Jahren vermutlich wieder marode sein wird. „Wir befürchten, dass wir dann wieder zahlen müssen als Anlieger.“

„Die Treppe ist abgesackt“: Der Anlieger ist entrüstet über das Vorgehen der Baufirma Dacom. © Bröker, Paul

Und: „Die haben mir ein Regenrohr kaputtgemacht. Das habe ich dann selbst wieder repariert.“ Nachdem Mitte August die Trägerschicht aus Asphalt aufgetragen wurde, hätten die Arbeiter erneut ein Regenrohr beschädigt, sagt er.

Paul Blaga von Dacom bestätigt, dass ein Wasserrohr beschädigt worden sei, das der Anlieger selbst repariert habe. „Dafür hat er 250 Euro von uns verlangt“, berichtet Blaga. Immer wieder sei Krollpfeiffer an sie wegen kleinster Mängel herangetreten. Und er habe von ihnen sogar gefordert, zwölf Quadratmeter zu asphaltieren, anstatt – wie abgemacht – nur fünf. „Das ist Wahnsinn“, sagt Blaga.

10. September soll die Lösung bringen

Sven Krollpfeiffer stört sich aber nicht nur an den Schäden vor seinem Haus. Auch entlang des Bürgersteigs, der auf der anderen Straßenseite verläuft, macht er ein Problem aus: Der dort verlaufende Wanderweg X6 sei nicht ausreichend gesichert. Noch immer seien dort Stücke aus der sonst gerade verlaufenden Schnittkante herausgetrennt, die nicht wieder gefüllt seien. „Das ist richtig gefährlich für die vielen Wanderer und Radfahrer, die hier ihre Ausflüge machen“, meint Krollpfeiffer. Hier ist in seinen Augen die Gemeinde gefragt. Schließlich sei es ihre Aufgabe, die Sicherheit herzustellen. Denn: „Wenn hier jemandem ein Unfall passiert, hab ich den Stress, obwohl ich dafür nichts kann.“

Immerhin soll laut Ankündigung bis zum 10. September die Asphalt-Deckschicht fertig sein. Das hätten Goetel und Dacom in Aussicht gestellt, sagt Krollpfeiffer.

Es bleibe der Schaden an der Treppe. Dort müssten die Stufen zumindest neu verklebt werden, erklärt er. Der Eigentümer habe den Schaden bereits bei der Versicherung angezeigt. 8000 Euro wolle Krollpfeiffer für den Schaden haben, erklärt Paul Blaga von Dacom. „Selten hat uns ein Kunde solche Schwierigkeiten bereitet.“ (Paul Bröker)

Das sagt die Gemeinde Breuna „Als Gemeinde Breuna stimmen wir Herrn Krollpfeiffer zu, dass die Sicherungsmaßnahmen teils unzureichend sind“, sagt der Leiter des Bau- und Liegenschaftsamtes, Stefan Raabe. Jedoch sei die Gemeinde rechtlich nicht für den Abschnitt zuständig, da es sich bei der Alsbergstraße um eine Kreisstraße handelt. Für diese Straßen ist der Landkreis zuständig. Dass die Arbeiten überhaupt auf dem privaten Grundstück begonnen wurden, sei ein Fehler gewesen. Denn ein Teil des Gehwegs gehöre zum Grundstück dazu. „Nach unserem Kenntnisstand hat sich der Eigentümer mit der Dacom dahingehend geeinigt, dass der Gehweg großzügig bis zur Grundstücksgrenze asphaltiert wird“, sagt Raabe.

Das sagt die Firma Dacom „Das ist ein sehr spezieller Fall“, sagt Paul Blaga von Dacom. „Wir haben bereits bei 10 000 Kunden in Deutschland Glasfaser verlegt, aber so einen Kunden haben wir noch nie gehabt.“ Sven Krollpfeiffer habe sich ihnen gegenüber als Eigentümer des Hauses vorgestellt, was nicht zutreffe, und trete immer wieder mit neuen Forderungen an sie heran. Dabei habe es eine Einigung gegeben: Man habe den Asphalt nicht allein über das Bauloch verlegt, sondern bis zur Grundstücksgrenze und sogar darüber hinaus. Der betreffende Grundstücksteil rage nur rund 20 Zentimeter auf den Bürgersteig. Dass er aufgerissen wurde, sei ein Fehler gewesen, jedoch habe Krollpfeiffer sie gewähren lassen.