Aufsteiger weiter ungeschlagen

Die in die Fußball-Gruppenliga aufgestiegene SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen blieb auch in ihrer sechsten Pflichtaufgabe ungeschlagen, musste sich jedoch vor 250 Zuschauern auf heimischen Geläuf in Wettesingen gegen den Kreisrivalen FSV Wolfhagen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Mit dem Remis bleiben die Vereinigten von Trainer Marco Wolff aber weiterhin Tabellenführer.

Wolff bilanzierte das Ergebnis als gerecht, „mit dem wir leben können und zufrieden sind.“

Die Platzherren legten los wie die Feuerwehr, schnürten in den ersten zehn Minuten die Wolfhager in deren Strafraum ein, ohne jedoch FSV-Torwart Sebastian Schmidt wirklich in Verlegenheit zu bringen.

Dann konnten sich die Rot-Weißen von Coach Halil Inan vom Druck der Hausherren lösen, erarbeiteten sich zwei Topchancen. Doch Timo Wiegand (13.) verfehlte knapp das Ziel und Demetrio D’Agostino (20.), scheiterte an Schlussmann Philipp Weymann.

Als die Breunaer einen Freistoß an der FSV-Strafraumgrenze zugesprochen bekamen, bewies Rinat Kabykenov (32.) sein Kunstschusskönnen. Unhaltbar für Keeper Schmidt zirkelte er das runde Spielgerät in den oberen Torwinkel - 1:0.

Anstatt weiterhin druckvoll den Vorwärtsgang eingelegt zu lassen, zogen sich die Vereinigten in die eigene Hälfte zurück, bauten damit den Gegner regelrecht auf und wurden dafür bestraft. Einen Schuss von D’Agostino konnte Keeper Weymann nur mit beiden Fäusten abklatschen. Direkt vor die Füße von Dustin Taege (45.), der nur noch zum 1:1 abzustauben brauchte. Kurz vorher hatte D’Agostino bereits mit Wucht das Tor anvisiert, ein Platzherrenspieler konnte den Ball jedoch für seinen schon geschlagenen Schlussmann vor der Linie noch abblocken.

Der Gegentreffer zum ungünstigsten Zeitpunkt, nämlich fast mit dem Pausenpfiff, ging anscheinend doch nicht so spurlos an den Platzherren vorbei. Denn nach dem Seitenwechsel versuchten die Wolfhager, die spieltechnisch ein optisches Plus besaßen, das Heft mehr und mehr in die Hand zu nehmen.

Fast wäre ihnen auch der Führungstreffer gelungen. Doch Torwart Philipp Weymann verhinedrte dies bei einem Freistoßhammer von D’Agostino (52.) mit einer Glanztat.

Dann haderten die Wolfhager mit dem ansonst souverän agierenden Unparteiischen René Wiegel aus Kassel. Als Ibrahim Chahorour (74.) im SG-Strafraum von den Beinen geholt wurde, blieb Weigels Elfmeterpfiff aus.

Aber auch die kämpferisch starken Vereinigten besaßen in der Schlussphase mit schnellen Konterversuchen mehrfach die Möglichkeit, die drei Punkte auf dem eigenen Konto zu verbuchen. Es blieb aber beim 1:1.