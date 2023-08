Backhausfest in Niederlistingen bot Leckereien, Kinderzirkus und Geselligkeit

Von: Dorina Binienda-Beer

Teilen

Fleißiges Backhausteam: Für Brot, Pizza und Flammkuchen frisch aus dem Ofen sorgten (von links) Klaus Eberhardt, Matthias Fritze, Klaus Knobel und Felix Toischer (nicht im Bild). © Dorina Binienda-Beer

Alles frisch. Das fleißige Backhausteam sorgte für Brot, Pizza und Flammkuchen aus dem historischen Großbackofen.

Niederlistingen – Frühschicht am Sonntag war in Niederlistingen für ein Quartett aus Freiwilligen angesagt. Zum traditionsreichen Backhausfest am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) musste zeitig der historische Großbackofen angeheizt werden – in alter Manier mit Holz. Wenige Stunden später gingen frisch gebackene Brote weg wie die sprichwörtlich warmen Semmeln.

Wer keines der duftenden Laibe mehr ergatterte, hatte immer noch Gelegenheit, bei Pizza und Flammkuchen zuzugreifen. Auch diese Backwaren kamen frisch aus dem Ofen.

Den geselligen Tag im Grünen hatte wie üblich ein Gottesdienst im DGH mit Pfarrerin Monika Vöcking eröffnet. Ortsvorsteher Friedhelm Becker begrüßte die Besucher im Namen der ausrichtenden örtlichen Vereine. Dass sich wieder eine Vielzahl von Helfern bereit gefunden hatte, zur Belebung des dörflichen Lebens beizutragen, würdigte Becker und dankte ausdrücklich für den freiwilligen Einsatz.

Verantwortlich für den Betrieb des Backhauses zeichnet der Listinger Heimat- und Geschichtsverein. Dem Team gehörten diesmal Klaus Eberhardt, Matthias Fritze, Klaus Knobel und Felix Toischer an. Belegt wurden Pizzen und Flammkuchen von fleißigen Unterstützerinnen in der Küche des DGH. Den Teig hatte wieder die Hofgeismarer Mühlen-Bäckerei vorbereitet. Wer nicht nur pikante, sondern auch süße Leckereien genießen wollte, steuerte im Dorfgemeinschaftshaus das üppige Torten- und Kuchenbuffet der Landfrauen an.

Zuschauer quer durch alle Generationen verfolgten mit Spannung und Bewunderung die Darbietungen kleiner Freizeitartisten. Zum zweiten Mal bereicherte der im Ort ansässige Circus Fiesta des Artistenehepaares Ellena und Ingo Reißig das traditionsreiche Backhausfest. Kinder aus dem Ort präsentierten ihr Können am Lufttrapez, in der Bodenakrobatik, auf dem Trampolin und mit Hula-Hoop-Reifen. Eltern, Geschwister, Großeltern und weitere Besucher sparten nicht mit Applaus. Nach den Sommerferien werden die Proben in der Scheune des Circus Fiesta, Holländische Straße 6, wieder aufgenommen. Sonntags sind um 10 Uhr Kinder ab sieben Jahren willkommen, Jüngere ab vier Jahren um 11 Uhr und Erwachsene um 12 Uhr.