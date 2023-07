Dorfgaudi in Breuna: Traditioneller Wickeltanz war Publikumsmagnet

Küssen ist Pflicht

+ © Reinhard Michl Tradition seit 75 Jahren: der Wickeltanz, bei dem sich die Beteiligten an den Händen fassen und aus einer langen Reihe heraus immer engere Kreise ziehen. © Reinhard Michl

Die Breunaer halten an einer 75-jährigen Tradition fest - eine Tradition, die niemals enden soll. Bei der Jubiläumskirmes durfte natürlich der beliebte Wickeltanz nicht fehlen.

Breuna – Kondition, Standvermögen und jede Menge Trinkfestigkeit mussten sie schon haben: Der Wickeltanz, Höhepunkt der dreitägigen Dorfgaudi in Breuna, verlangte den 76 Breunaer Kirmesmädchen und -burschen unter Leitung von Kirmesmutter Franziska Guthardt sowie Kirmesvater Alexander Keuch am Montag alles ab. Sehr zum Vergnügen auch der vielen Besucher.

Fast schon so wie sich die Schlange vom Schlangenbeschwörer von dessen Flötentönen vermeintlich hypnotisiert lässt, folgten die Kirmesprotagonisten paarweise beim langen Marsch durch das Dorf den Musikanten des örtlichen Posaunenchors und deren sich ständig wiederholender Melodie.

+ Sportlich: Beim Schubkarrenrennen geht es im Slalom um die Pylonen. © Michl, Reinhard

Mehrere Stationen wurden gemeistert

Neben dem Wickeltanz auf dem Tränke-Dorfplatz galt es dann, mehrere Stationen zu meistern. Ob im Stroh eines Viehwagens, ob beim Kriechen durch eine Röhre, bei der rasanten Abwärtsfahrt auf einer Kinderspielplatzrutsche Richtung Stroh-Pool, dem Transport der Partnerin per Schubkarre durch einen Pylonen-Parcours, beim Paar-Sackhüpfen: Es war eine Riesengaudi – gerade auch für die Zaungäste entlang des Parcours.

Dann gab es noch die Würfel-Station. Bei einer geraden Zahl mussten das Mädchen und der Bursche ihr Kirmes-shirt tauschen. Natürlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit in einem fensterlosen Blechhäuschen. Ergaben die Würfel eine ungerade Zahl, brauchten sie sich nur zu küssen, stets akribisch überwacht vom Kirmespolizisten Sascha Hohmann.

+ Rutschpartie: Der Stroh-Pool verspricht eine weiche Landung. © Michl, Reinhard

Kennen- und Liebenlernen

Apropos Küsse. Die waren, ebenso ein kräftiger Schluck aus der Schnapsflasche, zum Abschluss jeder Station absolute Pflicht. Wobei die Paare dabei immer durch die Kirmesfahnentücher abgeschirmt wurden. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren waren die Stationsaufgaben im Jubiläumsjahr, in Breuna ging zum 75. Mal nach dem Zweiten Weltkrieg die Kirmes über die Bühne, relativ erträglich, weil man auf die „nassen Elemente“ verzichtet hatte.

Woher kommt der Wickeltanz, bei dem sich die Beteiligten an den Händen fassen und aus einer langen Reihe heraus immer engere Kreise ziehen, bis sie hautnah im engen Pulk beisammenstehen? Breunas Bürgermeister Jens Wiegand, selbst ein waschechter „Brünsker“, erklärt: „Früher war die Dorfkirmes auch ein Podium für junge Leute zum Kennen- und Liebenlernen. Hatte ein Bursche ein Auge auf ein Mädchen geworfen, konnte er beim Wickeltanz deren Nähe suchen.“ Ein untrügliches Zeichen dafür, dass der Bursche mit Amors Pfeil Erfolg hatte und bei seiner Angebeteten auf Gegenliebe stieß, war, dass er von den Eltern des Mädchens anschließend auch noch zum gemeinsamen Abendessen eingeladen wurde. „Das war der Startschuss für sehr viele Ehen in unserem Dorf“, so der Bürgermeister. (Reinhard Michl)