Wer wird Bürgermeister in Breuna? SPD benennt Kandidaten, CDU hat noch keinen

Wer in Breuna (Kreis Kassel) als Bürgermeisterkandidat ins Rennen geht, bleibt spannend. Für die SPD soll der parteilose Marco Ohme antreten. Die CDU hat noch gar keinen Kandidaten.

Der ursprünglich von der SPD Breuna auserkorene Kandidat, Lars Voigtländer, musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Jetzt soll der parteilose Marco Ohme für die SPD den Hut in den Ring werfen. Die CDU hat bisher noch gar keinen Kandidaten.

„Wir hätten gerne jemanden, aber es ist schwierig“, sagte der Vorsitzende der CDU Breuna, Friedhelm Becker. Die CDU bleibe aber aktiv und suche weiter nach einem geeigneten Kandidaten. Bis zum Bewerbungsschluss am 18. März hoffen die Christdemokraten, nach einer langen SPD-Ära in Breuna einen CDU-Kandidaten zu finden.

Allein der jetzige Amtsinhaber Klaus-Dieter Henkelmann hatte als Sozialdemokrat das Amt des Rathauschefs zum Amtsende hin 30 Jahre inne.

Ohme ist bereit zu kandidieren

Sein Vorgänger, August Hartmann, ebenfalls Kommunalpolitiker aus den Reihen der SPD, war 29 Jahre lang Bürgermeister. Der SPD-Ortsverein Breuna-Listingen hat in einer Mitgliederversammlung beschlossen, den parteilosen Marco Ohme aus Oberlistingen aufzufordern, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben.

Und der sagte auf Nachfrage, dass er bereit sei, diesen Weg zu gehen. Marco Ohme ist bereits in der dritten Wahlperiode Mitglied der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung in Breuna und stellvertretender Ortsvorstehers in Oberlistingen.

Der 45-jährige Ohme ist Diplom-Ingenieur und Abteilungsleiter bei Viessmann in Allendorf (Waldeck-Frankenberg). Ferner ist er ehrenamtlicher Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Oberlistingen und langjähriges Mitglied des Spielmannszugs Oberlistingen.

Wer mit ihm in den Ring steigen wird, könnte bis zum 18. März ein Geheimnis bleiben. Bisher haben zwar sechs potenzielle Kandidaten die Bewerbungsunterlagen abgeholt, doch abgegeben hat sie bisher nur einer, wie Wahlleiter Jürgen Rest mitteilte.

Was passiert, wenn es keinen Kandidaten gibt?

Wird kein Kandidat für eine Bürgermeisterwahl gefunden, so bildet die Hessische Gemeindeordnung (HGO) die Grundlage für die nächsten Schritte. Der Amtsinhaber führt die Geschäfte zunächst weiter.

Die Gemeindevertretung kann allerdings etwas anderes beschließen, z. B. dass der Erste Beigeordnete (Vertreter des Bürgermeisters) und ein anderer Beigeordneter die Gemeinde nach außen vertreten. „Im Landkreis Kassel hat es das bisher noch nie gegeben“, sagte Landkreissprecher Harald Kühlborn.