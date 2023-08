Wettesinger Chor bereitet sich auf „Herbstfarbenkonzert“ im September vor

Von: Dorina Binienda-Beer

Lebendiges Ensemble: Der Wettesinger Chor „Sound of Gospel“ bereitet sich intensiv auf sein „Herbstfarbenkonzert“ im September vor. © Dorina Binienda-Beer

Singen macht Spaß, lautet beim Gospelchor „Sound of Gospel“ das Credo. Den Beweis liefert das der evangelischen Kirchengemeinde Wettesingen zugehörige Gesangsensemble mit seiner langjährigen Existenz. „Sound of Gospel“ besteht 2024 immerhin 20 Jahre.

Wettesingen – Wie fröhlich der Chor nach den Schwierigkeiten der Corona-Zeit inzwischen wieder an Deck ist, will er mit seinem ersten Wettesinger Auftritt nach der Pandemie unter Beweis stellen. Ein Wiedersehen und -hören mit „Sound of Gospel“ gibt es beim „Herbstfarbenkonzert“ am Sonntag, 24. September, in der Kirche St. Andreas.

Die intensive Vorbereitung läuft längst auf Hochtouren. „Wir wollen zeigen, dass wir noch da sind“, sagt Chorleiterin Sabine Kötting. Nicht wenigen Chören hat die Corona-Krise schwer geschadet oder sogar das Ende gebracht. Die Wettesinger Gospelsänger dagegen bewiesen Durchhaltewillen und haben selbst die langen Phasen des Chorprobenverzichts ohne Mitgliederverluste überstanden.

Sabine Kötting musikalische Leiterin © Binienda-Beer, Dorina

Seit der Gründung Ende 2004 liegt die musikalische Leitung bei Sabine Kötting, die für das einstündige Konzert Lieblingslieder der Chormitglieder zu einem reizvollen Programm zusammengefügt hat. So dürfen sich die Besucher auf namhafte Stücke freuen wie etwa „Shine Your Light“, „May The Lord Send Angels“ und „I Will Follow Him“. Für die Zuhörer wird es nach den Worten Köttings Gelegenheiten geben, in die einladenden Melodien mit einzustimmen. In dem 15-köpfigen Chor, dessen Mitglieder überwiegend aus Wettesingen sind, werde Glauben lebendig und mit Freude gelebt, sagt Kötting. Gelegentlich liefert „Sound of Gospel“ auch musikalische Beiträge im Gottesdienst. In diesem Jahr bildete sich der Chor bereits in zwei Workshops weiter. Neuzugänge sind willkommen.

Für das „Herbstfarbenkonzert“ im September konnte wieder Janine Hildebrand als Solosängerin gewonnen werden. Als Instrumentalisten wirken Wolfram Boder, Saxophon, und Thorsten Seydler, Piano, mit. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Chorarbeit gebeten. (Dorina Binienda-Beer)

Chorproben: Der Chor „Sound of Gospel“ probt immer mittwochs 19.30 bis 21 Uhr im ev. Gemeindehaus. sabinekoetting.de