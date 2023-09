Ehepaar aus Breuna hütet seit 14 Jahren Schafe

Von: Hanna Maiterth

Natascha Warnecke schaut, dass die Schafe auch immer mit ausreichend Wasser versorgt sind. © Maiterth, Hanna

Markus und Natascha Warnecke sind leidenschaftliche Schäfer im Nebenerwerb. Trotz Vollzeitjobs ziehen sie täglich mit ihren 400 Schafen und Ziegen über Wiesen, Felder und durch Wälder.

Breuna – Täglich wechseln Markus und Natascha Warnecke mit ihren Schafen den Standort. Auch wenn es sich wie ein Vollzeitjob anfühlt, das Ehepaar betreibt die Schäferei im Nebenerwerb. Markus macht als Lkw-Fahrer mittlerweile nur noch Tagestouren. Natascha, ursprünglich Pflegekraft mit Schichtarbeit, arbeitet wegen der besseren Vereinbarkeit mit der Familie nun in der Produktion. Die beiden 36-Jährigen ziehen mit ihren zwei Herden über Wiesen, Felder, durch Wälder und so manches Mal passieren sie auch Ortschaften und Straßen.

„Ich bin schon mein ganzes Leben lang Schäfer“, sagt Markus. „Es liegt in meinen Genen. Mein Opa war Schäfermeister.“ Als es vor 14 Jahren zwischen dem Paar funkte, war die Schäferei Thema. Für Natascha sei klar gewesen, dass sie mithelfen wolle. „Ich mache es gerne“, sagt sie auch heute noch. Für Warneckes ist es nicht nur ein Job, es ist eine große Leidenschaft.

Die Herausforderungen sind groß

Von der Schäferei leben, das könnten sie aber nicht. Der Arbeitsaufwand übersteige die Einnahmen deutlich. „Wir sind weit unter dem Mindestlohn“, sagt Markus. Auf etwa vier Euro pro Stunde komme er. Anders war es bei seinem Großvater. Er versorgte mit der Haltung von 50 Schafen die Familie. Das Ehepaar hat sogar 400 Tiere –je zur Hälfte Muttertiere und Nachwuchs. Darunter hauptsächlich Schafe, aber auch einige Ziegen. Nach der Arbeit, in der Regel ab 15 Uhr, fahren sie zu den Tieren. Manchmal mit, manchmal ohne ihre Kinder Jan (11) und Lina (6).

Warneckes schätzen die Schafe für ihren Beitrag, den sie im Naturschutz leisten und die Produkte, die sie liefern. Sie sind tierische Landschaftspfleger und Helfer in Sachen Hochwasserschutz. Wo Maschinen an ihre Grenzen kommen, übernehmen Schafe. Sie fressen an schwer zugänglichen Hängen gegen das Verbuschen und Verwildern an. Mit Urin und Kot düngen sie und verbreiten Pflanzensamen. Durch ihr Trippeln befestigen sie den Boden.

Abschüssige Stellen erschweren das Aufstellen des Zauns, erklärt Markus Warnecke. © HANNA Maiterth

Das spielt nicht nur an den Küsten beim Hochwasserschutz eine Rolle, sagt Markus.

Das Wandern birgt aber auch Herausforderungen. Denn jede Weidefläche muss neu abgesteckt werden. Hanglagen, unterschiedliche Höhen, kleine Hügel erschweren nicht nur den Transport, sondern auch das Stecken einer einheitlichen Höhe. Aus versicherungstechnischen Gründen bedarf es einer durchgehenden Mindesthöhe von 90 Zentimetern. Warneckes haben sich bei den Zäunen deshalb für die 30 Zentimeter höhere Variante entschieden. Das hält die Tiere in ihrer Parzelle.

Das Paar ist entschlossen: Wenn Wölfe die Schafe bedrohen, ist Schluss.

Einen Wolf wird diese Höhe aber nicht abhalten. Das ist klar. „Wenn man bedenkt, wie die Wölfe im Tierpark Sababurg gesichert sind. Wie hoch sollen unsere Zäune dann sein, um sie aus den Weideflächen rauszuhalten“, stellt Markus als Frage in den Raum. Der Wolf ist immer wieder ein Thema für das Paar. Ein Verdachtsmoment gab es auch bei einem ihrer Tiere schon. „Die beiden Keulen waren weggerissen“, erinnert sich Markus. Die Analyse ergab aber nicht eindeutig den Wolf. Fraglos gehöre das Tier ins Ökosystem. „Auf der Jagd geht der Wolf auch nur seinen Instinkten nach“, sagt Markus. Das Bild des gerissenen Schafs im Kopf stelle er sich gleichzeitig die Frage, ob eine Tierart so geschützt werden solle, dass sie andere verdränge. Ein Konflikt, der in den Medien regelmäßig beleuchtet wird. Die Artikel, Kommentare und Leserbriefe verfolgt das Paar ebenso wie die Sichtungen von Wölfen.

Schutzmöglichkeiten seien schwierig. Auch einen Herdenschutzhund zieht das Paar aufgrund der engen Bebauung in unseren Breitengraden nicht in Betracht. „Die Hunde verbellen alles, was zu dicht herankommt. Das ist in Ortsnähe ein Problem.“ Menschen wären ebenso wenig vor dem Schutzverhalten der Hunde gefeit, wie Raubtiere.

Einige Spaziergänger würden sogar unbedacht über Zäune steigen und Kinder darüber heben, damit sie die Schafe streicheln könnten, wie Warneckes wissen. Ein unkalkulierbares Risiko, schließlich „müssen die Herdenschutzhunde selbstständig handeln“.

„Das ist der Unterschied zu unseren Hunden.“ Markus und Natascha Warnecke haben drei Mischlinge aus Schäferhund und Border Collie. Diese seien zwar trainiert, eine Schafherde beisammen zu halten, und auch im Umgang mit Menschen entspannter, einem Wolf wären sie jedoch unterlegen.

Das Paar aus Breuna ist sich daher einig: „Stellt der Wolf eine Bedrohung für unsere Schafe dar, dann ist Feierabend.“

Das gehe vielen Kollegen auch so. Sich dauerhaft anschauen, wie ihre Schafe nach einem Überfall der Raubtiere aussehen, riskieren, dass Wölfe inmitten einer ihrer Herden in einen Blutrausch verfallen, das wollen sie nämlich auf keinen Fall.

Schafwolle als Wasserspeicher und Dünger „Die Wolle der Schafe ist ein guter Wasserspeicher“, erklärt Markus Warnecke. Gerade in trockenen Jahren könnte sie in Form von Pellets ideal als Dünger und Wasserreserve eingesetzt werden. Bislang sei diese Eigenschaft noch nicht groß bekannt. Ohne Abnehmer müssen Schäfer, so auch die Warneckes, die Wolle aber entsorgen. „Weil sie schlecht brennt, zählt die Schafwolle als Sondermüll“, bedauert das Natascha Warnecke. In diesem Jahr haben sie die Wolle verschenkt. Einnahmen hatten sie zuletzt vor zehn Jahren. Immer schwieriger werde es zudem, jemanden zu finden, der Schafe schert.

Schäfer in Deutschland „In Deutschland gibt es etwa 1,6 Millionen Schafe. Mehr als 90 Prozent von ihnen werden im Nebenerwerb gehalten“, weiß Markus Warnecke, Schäfer aus Breuna. Unzählige halten 20 bis 30 Tiere, einige auch nur fünf in ihrem Garten. Und die Schäfer werden weniger, können er und seine Frau Natascha berichten. Sie stehen mit Schäfern aus ganz Deutschland in Kontakt. „Viele sind über 50, 60 Jahre alt“, sagt Natascha. „Wir gehören zu den Jüngeren.“