Einwohner der Breunaer Ortsteile fordern schnelleres Netz

Die Verbindung in den Ortsteilen ist schlecht: Internetnutzer in Ober- und Niederlistingen haben das Nachsehen.

Breuna. Die E-Mails checken, eine Bewerbung versenden oder einen Blockbuster streamen – was für die meisten längst möglich geworden ist, bleibt den Menschen in Ober- und Niederlistingen verwehrt.

Wie viele kleine Gemeinden in Deutschland, sind auch die Breunaer Ortsteile digital zwar nicht abgehängt, doch aber stark eingeschränkt. Seit 2009 werden sie durch den Kasseler Anbieter ACO-connect per Richtfunk mit angeblich schnellem Internet versorgt, in den Haushalten allerdings scheint das nicht anzukommen.

+ Die Verbindung ist eine Katastrophe, sagt David Groß. © Sascha Hoffmann „Es ist zeitweise eine Katastrophe“, sagt David Groß am Dienstagabend bei einer Bürgerversammlung im Niederlistinger Dorfgemeinschaftshaus. „Zu Stoßzeiten, wenn viele gleichzeitig im Internet unterwegs sind, ist der Empfang so schlecht, dass teilweise gar nichts mehr funktioniert.“ Der 26-jährige Niederlistinger hat die Nase voll vom Schnecken-Internet, und hofft nun auf eine Lösung durch die Düsseldorfer Breitbandexperten des Unternehmens Micus.

+ Lieferte ein wichtiges Argument: Christian Mische © Sascha Hoffmann Micus-Geschäftsführer Andreas Spiegel sieht durchaus Möglichkeiten, Breuna auf der Datenautobahn doch noch auf die Überholspur zu bringen. Die Gemeinde hat ihn beauftragt, nach Alternativlösungen zu gefördertem Breitbandausbau zu suchen. „Häufig zeigt sich, dass Glasfaserausbauprojekte durchaus wirtschaftlich sein können, die Netzbetreiber aber zunächst auf den bestehenden Bedarf in den Orten aufmerksam gemacht werden müssen“, so der Experte, der genau dies nun tun und Kosteneinsparpotenziale analysieren wolle, etwa durch die Nutzung vorhandener Infrastruktur.