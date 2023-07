Adams Paradies in Niederlistingen: Besucher erlebten Exotik und Natur

Von: Ursula Neubauer

Adams Paradies: Der Naturgarten von Jennifer Adam lockte viele Besucher am Sonntag an. © Ursula Neubauer

Taglilien sind Mittelpunkt im Garten der Familie Adam in Niederlistingen. Der Naturgarten von Jennifer Adam lockte viele Besucher am Sonntag an.

Niederlistingen – Es ist fast ein Dorffest, das sich am Sonntag im Garten der Familie Adam in Niederlistingen abspielt. Seit dem Vormittag besuchen viele Dorfbewohner den naturnahen Garten in der Berliner Straße und bestaunen vor allem die vielen blühenden Taglilien, die auf dem Areal verstreut zu sehen sind. Doch auch einige Gartenliebhaber aus der Umgebung (bis nach Alsfeld) hätten ihren Garten aufgesucht, erzählt Jennifer Adam, die Schöpferin dieses idyllischen Zier- und Nutzgartens.

Viele Staudenbeete, Sommerblüher, Gehölze, rankender Wein und vor allem hunderte von Taglilien verleihen dem Garten einen Hauch von Exotik. In den lauschigen Sitzecken neben dem Wohnhaus oder verteilt im Garten können die Besucher neben der Aussicht auf den naturnahen Garten auch leise Harfenklänge und Kaffee und Kuchen genießen.

Gastgeberin: Jennifer Adam mit einer Blüte ihrer Lieblingsblumen, der Taglilie. © Neubauer, Ursula

„Ich habe viel experimentiert“

Doch diese Idylle erschafft sich nicht von alleine, wie Jennifer Adam nur zu gut weiß. In 2011 hat sie angefangen, das Grundstück neben dem Elternhaus ihres Ehemannes umzugestalten. Aus einem eher eintönigen Garten mit Teich und Rasen hat sie mit viel Arbeit und Liebe ein blühendes Kleinod geschaffen.

„Ich habe viel experimentiert und vor allem darauf geachtet, dass das ganze Jahr irgendetwas blüht“, sagt die Gastgeberin. Dabei habe sie ihre Vorliebe für Taglilien entdeckt. Es seien unkomplizierte Pflanzen, Insektenfreundlich, gegen Trockenheit resistent und sogar essbar, beschreibt Jennifer Adam ihre Lieblingsblumen. Inzwischen blühen vor allem jetzt im Juli über 80 Sorten, sowie etwa 40 eigene blühreife Sämling in ihrem Garten.

Biologische Vielfalt

Ihr großer Einsatz wurde in 2019 vom Verband „Natur im Garten in Hessen“ mit einer Auszeichnung belohnt. Ausschlaggebend dafür ist, dass Gärten ohne Pestizide, ohne chemischen Dünger und ohne Torf gestaltet und gepflegt werden. Außerdem wird Wert auf biologische Vielfalt gelegt. Deswegen habe sie auch neben den Taglilien viele einheimische Pflanzen, wie beispielsweise das Eisenkraut, verwendet, berichtet Jennifer Adam.

Bei der Umgestaltung des Gartens kamen zu ihrer Überraschung auch einige Gegenstände zutage, von Wäscheklammern über Eisenstangen bis zu alten Geldmünzen, aber leider kein Goldschatz.

Neben dem naturnahen Garten können sich die Besucher in einer kleinen Ausstellung auch über die künstlerische Begabung der Niederlistingerin bei Fotografien und Zeichnungen überzeugen.

Jennifer Adams Garten der Natur ist Teil des Projekts „Offene Gärten“ des Naturparks Habichtswald. (Ursula Neubauer)