Fahren unter Alkoholeinfluss: Unfall zwischen Breuna und Niederelsungen

Breuna. Ein 50-jähriger Mann aus Polen ist am Donnerstag auf der Landstraße zwischen Breuna und Niederelsungen mit dem Auto in einen Leitpfosten gekracht. Der Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Wie die Polizei Wolfhagen mitteilte, verlor der 50-jährige Fahrer eines blauen Skoda Octavia auf Landstraße 3312 in Richtung Niederelsungen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in den Leitpfosten und landete schließlich im Graben. Nachdem er das Auto befreien konnte, fuhr er in Richtung Gewerbegebiet. Dort kam er allerdings nicht weiter, da die Straße eine Sackgasse ist. Als er kehrt machte, hielten Zeugen, die den Unfall zuvor beobachtet hatten, den Unfallfahrer fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme auf dem Revier und zogen seinen Führerschein ein. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von insgesamt 2150 Euro.

