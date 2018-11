Favoritenrolle gerecht werden

Wettesingen/Breuna/Oberlistingen spielt in Ulfen

+ © Hofmeister Einsatz fraglich: Ob Max Flöter (rechts, hier gegen den Wichmannshäuser Christian Schindewolf) in Ulfen dabei ist, ist noch unklar. © Hofmeister

Wettesingen. Im zweiten Rückrundenspiel der Fußball-Gruppenliga tritt die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen am Sonntag (14.30 Uhr) auf dem Sportplatz in Sontra-Ulfen beim Mitaufsteiger SG Herleshausen/Nesselröden/Ulfegrund an.