Viele Teilnehmer bei den Ferienspielen in Wettesinger Mehrzweckhalle

Von: Julian Brückmann

Gemeinsam basteln: Die Kinder hatten sichtlich Spaß in der Mehrzweckhalle in Wettesingen. Im Hintergrund schauen Hans-Dieter Ebert von der Gemeinde Breuna, Rutchira Pramun von der Abenteuer4ma und Breunas Bürgermeister Jens Wiegand den Bastel-Profis über die Schulter. © julian brückmann

Ein Festival der Kulturen erwartete die rund 60 teilnehmenden Mädchen- und Jungen der Breunaer Ferienspiele. Die Veranstalter zeigten sich zufrieden.

Wettesingen – Die diesjährigen Ferienspiele in der Mehrzweckhalle in Wettesingen erfreuten sich mit 59 Kindern einer hohen Teilnehmerzahl. Unter dem Thema „Festival der Kulturen“ tauchten die Sechs- bis Zwölfjährigen aus Breuna und den umliegenden Ortsteilen in die Welt der amerikanischen Ureinwohner, Ritter, Minjia und Polynesier ein. In der ersten Ferienwoche gab es hierfür ein breites Programm aus Abenteuern, Spielen und einem kreativen Bastelangebot.

Veranstalter der Ferienspiele war erneut die Abenteuer4ma, die gemeinsam mit der Gemeinde Breuna das Programm organisiert. Michael Gaßner und Rutchira Pramun von der Abenteuer4ma und der Jugendarbeit Breuna sowie Hans-Dieter Ebert sind die Ansprechpartner während der Freizeit. Aber auch Jugendliche, die ihre Jugendleitercard absolviert haben, leisten in der Woche Unterstützung.

Regionalität ist wichtig

„Wir haben die Teilnehmeranzahl aus dem Vorjahr sogar getoppt“, sagt Rutchira Pramun. Sie sei froh, dass die Ferienspiele so viel Zuspruch finden. Es sei auch eine Entlastung für die Eltern. Hier haben die Kinder von 9 bis 16 Uhr eine Betreuung. Zudem gebe es auch einen Busdienst für die Ferienspielteilnehmer innerhalb der Gemeinde, der die Kinder morgens abholt und abends in ihre Wohnorte zurückfährt. Die Ferienspiele finden jedes Jahr für eine Woche statt. In festen Gruppen widmen sich die Kinder Tag für Tag einem neuen Thema, kommunizieren und kooperieren zusammen und nehmen wertvolle Eindrücke mit nach Hause.

Neben den etlichen Spiel- und Spaßangeboten wurden die Kinder auch ausreichend verpflegt. „Es ist uns wichtig, dass wir hier regional bleiben“, sagt Hans-Dieter Ebert, Ansprechpartner der Gemeinde Breuna. So sind es ortsansässige Läden und Vereine, wie das Café Pause und der Emstaler Verein, die für die Verpflegung zuständig waren.

Jugendarbeit hat hohen Stellenwert

Auch Breunas Bürgermeister Jens Wiegand stattete den Mädchen und Jungen einen Besuch ab. „Wir als Gemeinde sind sehr froh, dass die Abenteuer4ma die Ferienspiele betreut“, sagte er. Die Jugendarbeit habe in Breuna einen ganz wichtigen Stellenwert.

Auch im kommenden Jahr werden die Ferienspiele der Gemeinde Breuna wieder angeboten. Darüber hinaus hat die Jugendarbeit noch mehr zu bieten. Für Kinder ab sieben Jahren finden wöchentliche Treffen in den drei Jugendräumen (Breuna, Wettesingen und Oberlistingen) statt. Zudem sind noch weitere Ausflüge und Freizeitangebote in diesem Jahr geplant. (Julian Brückmann

Kontakt: Abenteuer4ma, Oberstraße 40, 34471 Volkmarsen- Ehringen, Tel. 0 56 93/91 81 70, Mobil: 01 73/4 6 2 93 21, E-Mail: info@a4ma.de