Flörke und Wagener treffen

SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen besiegt OSC Vellmar II 2:0

+ © Hofmeister Laufduell: Breunas Oliver Flörke und Vellmars Maximilian Igel haben den Ball fest im Blick. © Hofmeister

Wieder auf dem Höhenflug in der Fußball-Gruppenliga befindet sich die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen, die mit dem 2:0 (0:0)-Erfolg über den bisherigen Dritten OSC Vellmar II ihren dritten Sieg in Folge feierte und in der Tabelle auf den zweiten Platz kletterte.