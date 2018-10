Hol dir die Kohle: Frau aus dem Kreis Kassel tritt bei RTL-Sendung auf

Mit Fleece ins Fernsehen

+ © Monika Wüllner So kuschelig und bunt: Die edlen Microfleece-Schals hat Anita Flörke aus Wettesingen entworfen und verkauft sie durch ihr Unternehmen Famous2wear. Am kommenden Donnerstag ist sie mit ihren Produkten im Fernsehen zu sehen. © Monika Wüllner

Eigentlich ist es so gar nicht ihr Ding, im Rampenlicht zu stehen. Und wenn, dann lieber in einer der hinteren Reihen: Anita Flörke aus Wettesingen wird am kommenden Donnerstag um 15 Uhr in der RTL-Sendung „Hol dir die Kohle“ zu sehen sein.