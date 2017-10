In Wettesingen soll ein neuer Chor gegründet werden

Wettesingen. Sie wollen einen großen Schritt wagen: Ulrike Woletz und Monika Schulz-Otto möchten in Wettesingen einen neuen Chor ins Leben rufen. Nicht als Konkurrenz zum bestehenden Gesangverein Concordia Wettesingen, sondern als Ergänzung.

Modernes Liedgut soll das Markenzeichen des Chores werden. Was darunter fällt, darüber sollen die neuen Sänger selbst entscheiden. „Wer nichts tut, hat schon verloren“, sagte Ulrike Woletz zu ihren Beweggründen. Das erste Treffen soll am 28. Oktober um 16 Uhr in der Alten Schule in Wettesingen stattfinden.

Ulrike Woletz, Vorsitzende des Gesangverein Concordia, singt bereits seit über 40 Jahren im Gesangverein mit. Und sie sieht auch, dass es immer weniger Menschen gibt, die im Chor mitsingen. Sei es aufgrund des Alters oder anderer Beweggründe.

„Wir wollen das persönliche Gespräch suchen“, sagten Monika Schulz-Otto, Vorstandsmitglied bei Concordia, und Ulrike Woletz im Gespräch mit der HNA. Deshalb wollen sie in Wettesingen auch von Haus zu Haus gehen, um mit den Menschen zu reden. „Wir wollen aber niemandem auf die Füße treten“, sind sich die zwei einig. Vermutlich würden sie nicht jeden an der Haustür antreffen. Trotzdem seien alle eingeladen, mitzumachen.

Jeder darf mitmachen

Auch Interessenten, die nicht in Wettesingen wohnten, dürften sich gerne anschließen. „Mir liegt sehr viel daran“, sagte Ulrike Woletz. Der neue Chor soll sich mehr präsentieren. Wettesingen habe immer einen Chor gehabt, und das sollte möglichst so bleiben. Wünschenswert wäre auch ein Kinderchor.

Im Gesangverein Concordia singen derzeit zehn Männer und 15 Frauen mit. Chorleiterin ist Irina Regier. Und die würde auch einen modernen Chor dirigieren und das mit dem bestehenden Chor kombinieren. Vor zwei Jahren wurde ein Projektchor zu Weihnachten gegründet. Drei Sängerinnen sind danach beim Gesangverein Concordia geblieben. „Wir müssen bei einem Auftritt schon mit einer bestimmten Anzahl von Sängern planen können. Manchmal war das schon scharf an der Grenze“, sagte Ulrike Woletz. Sie hofft, mit ihrer Initiative mehr Menschen fürs Singen begeistern zu können. Wer sich vorher informieren möchte, kann sich bei Ulrike Woletz unter der Telefonnummer 05641 / 8886 melden. Oder besucht sie zuhause.