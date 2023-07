Festzug in Breuna fand viel Bewunderung: Zum 75. ein Feuerwerk an Ideen

Jubiläumskirmes

+ © Binienda-Beer, Dorina Sympathische Piraten: Eine Clique Breunaer Schulfreunde erntete im Festzug mit tollen Kostümen samt Säbeln viele bewundernde Blicke. © Binienda-Beer, Dorina

Die Breunaer halten an einer 75-jährigen Tradition fest. Der Festzug der Jubiläumskirmes begeisterte die Besucher mit Motivwägen und Fußgruppen.

Breuna – Junge Leute halten fest an einer alten Tradition. So geht das schon lange in Breuna zur Kirmeszeit. Nun konnte das fröhliche Spektakel zum 75. Mal gefeiert werden. „Eine Tradition, die niemals endet“, hatte das Kirmesteam versichert. Dass alle Generationen ihre Freude haben am wilden Dorfgeschehen, dafür sorgte vor allem der imposante Festzug am frühen Sonntagnachmittag.

In Erwartung der bunten Karawane hatte sich eine Vielzahl Neugieriger bereits frühzeitig an den Straßenrändern postiert, etliche auf Campingstühlen, Bänken oder Sitzsäcken. Sie wurden nicht enttäuscht: 30 Motivwagen und Fußgruppen rollten und marschierten in Begleitung von drei Spielmannszügen unter bunten Wimpelgirlanden im Zickzackkurs durch den Ort. Die Jüngsten unter den Zuschauern sammelten eifrig geworfene Bonbons, um anschließend die Ausbeute untereinander zu vergleichen. Erwachsene nahmen bei sommerlichen Temperaturen dankbar lecker gefüllte Trinkbecher zum Abkühlen entgegen.

+ Sternenzauber: Jede Nacht strahlt seit Weihnachten der Schmuck auf der St. Margarethen-Kirche. Das nahmen die Damen vom Frauentreff Breuna-Rhöda auf die Schippe und verbreiteten mit ihrem Auftritt selbst Glanz. © Dorina Binienda-Beer

Pfarrstelle und Neubau als Themen

Wieder präsentierten sich die Motive als überzeugender Ausdruck von Kreativität und handwerklichem Geschick. Mit Schauen, Staunen und Lachen dankte das Publikum den vielen Teilnehmern für ihre Mühen. Schmissige Klänge servierten Musikanten aus Oberlistingen, Eberschütz und Kleinenglis.

Für Überraschung sorgte eine original Tiroler Bergbahnkabine mit Sportlertross in Après-Ski-Laune, erst recht mitten im Hochsommer. Mit karibischem Flair hielt eine Kindergruppe dagegen. Ihr Motto: „Piraten kommen übers Meer zur Kirmes Breuna schnell her.“ Auch an kritischen Untertönen mangelte es nicht. So wurde in Anspielung auf die vielen Schotterstreifen nach Glasfaserverlegung von schmucken Apanachi-Indianerinnen „ein Erscheinungsbild wie in der Prärie“ beklagt.

+ Die Prärieschnittchen: Die Mädelsgruppe spielte in Gestalt von Apanachis auf die vielen Schotterflächen in Breuna nach der Glasfaserverlegung an. © Binienda-Beer, Dorina

Auch der lang gestreckte Neubau an der Wolfhager Straße bekam sein Fett weg mit der Erinnerung an die legendäre Ulbricht-Aussage „Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten“. Franz’ bunte Paradiesvögel bildeten einen Hingucker ebenso wie die Sternen-Damen, die dem noch von Weihnachten auf der Kirchenspitze thronenden Stern ironisch ihre Reverenz erwiesen. Noch mal Thema Kirche: Pfarrer Thomas Wischnath, der zum letzten Mal vor Eintritt in den Ruhestand den Kirmesgottesdienst gehalten hatte, war im Festzug gleich vielfach vertreten. „Talarträger“ trugen sein Fotokonterfei als Maske und zeigten sich in Sorge über die Neubesetzung der Pfarrstelle. „Happy Hippies“ wiederum sahen euphorisch einer Zukunft mit „Cannabis auf Rezept“ entgegen. Viele weitere Beiträge konnten bewundert werden.

Und wer nach dem Ende in Breuna selbst noch nicht genug hatte vom Kirmes feiern, las anstehende Termine in der Nachbarschaft an den Wagen etlicher Kirmesclubs aus der Umgebung. (Dorina Binienda-Beer)