NS-Opfer Susanne Hamberg: Neffen aus den USA suchen Spuren in Breuna

Von: Dorina Binienda-Beer

Neue Erinnerungstafel: Andrew und Robert Meyer aus den USA nahmen im Gedenken an ihre in Sobibor ermordete Tante, genannt Susi, selbst die Enthüllung vor. Im Hintergrund Breunas Bürgermeister Jens Wiegand. © Dorina Binienda-Beer

Nahe dem Friedhof in Breuna verläuft der Susanne-Hamberg-Weg. Das jüdische Mädchen war 1942 von den Nazis ermordet worden. Jetzt haben ihre Neffen aus den USA Breuna besucht.

Breuna – Heute vor 81 Jahren fand das junge Leben von Susanne Hamberg aus Breuna ein grauenvolles Ende. Die erst Zwölfjährige wurde am 3. Juni 1942 unmittelbar nach ihrer Ankunft im Vernichtungslager Sobibor ermordet. Auch ihre Eltern überlebten die Deportation in das von Deutschland besetzte Polen nicht. Allein der sechs Jahre älteren Schwester Irma war zwei Jahre zuvor über eine abenteuerliche Route die Flucht in die USA geglückt.

Irma kehrte nie wieder in die alte Heimat zurück. An ihrer Stelle fassten sich jetzt ihre in den USA lebenden Söhne Robert und Andrew Meyer ein Herz, erstmals nach Deutschland zu reisen, um in Breuna auf familiäre Spurensuche zu gehen.

Ernst Klein (Autor) © Dorina Binienda-Beer

Susanne-Hamberg-Weg: Neue Erinnerungstafel am Straßenschild

Parallel zum Friedhof, an den ein jüdisches Gräberfeld angrenzt, verläuft zum Gedenken an das ermordete Mädchen der Susanne-Hamberg-Weg. Am Straßenschild wurde jetzt eine neue Erinnerungstafel angebracht. Sie ersetzt mit einem aktualisierten Inhalt die vorhergehende, nachdem Recherchen weitere Erkenntnisse erbracht hatten.

Die offizielle Enthüllung nahmen auf Einladung der Gemeinde die beiden Neffen von Susi, so ihr Rufname, vor. Gut 20 Bewohner Breunas hatten sich zu der kleinen Gedenkfeier eingefunden. Tief bewegt, wie sie selbst sagten, erlebten Robert und Andrew Meyer die heutige Anteilnahme von Menschen im Geburtsort ihrer Mutter am schrecklichen Schicksal der Familie. Sie seien berührt und dankbar für „offene Türen und Herzen“, erklärten die beiden 74 und 68 Jahre alten Brüder.

Ihre inzwischen verstorbene Mutter hatte sich aus emotionalen Gründen nie mehr auf eine Reise nach Deutschland gewagt. „Zu groß war ihr Schmerz“, sagte Ernst Klein bei der Gedenkfeier. Der Volkmarser Forscher auf dem Gebiet der regionalen jüdischen Geschichte und vielfache Autor stand, wie mit etlichen nordhessischen Emigranten und deren Nachfahren, über lange Jahre auch mit Irma Meyer in engem Kontakt. Nun begleitete er ihre beiden Söhne zu verschiedenen Stationen.

Susi Hamberg: Das ermordete jüdische Mädchen aus Breuna wurde nur zwölf Jahre alt. © Privat/Repro: Dorina Binienda-Beer

Emotionale Momente: Neffen besuchen Orte der Erinnerung

Besuche etwa im ehemaligen Haus der Familie Hamberg an der Wolfhager Straße, auf dem jüdischen Friedhof Breuna und eines Gottesdienstes in der Kasseler Synagoge brachten besonders emotionale Momente. Hier in der Fremde „Wege zu gehen, die schon die Mutter gegangen ist“, das ging ihm sehr nah, sagte Robert Meyer. Die offenen und herzlichen Begegnungen zwischen den beiden Brüdern mit Deutschen in heutiger Zeit nannte Ernst Klein ein Zeichen für einen erfolgreichen Brückenbau.

Im Anschluss an die Gedenkfeier im Susanne-Hamberg-Weg stellte Ernst Klein in der Kulturscheune seine neueste Publikation vor. In „Eine Hummel auf dem Mond. Lebensgeschichten, die mutig und stark machen“ widmet er auch Irma Meyer, der Mutter von Robert und Andrew, ein Kapitel mit von ihr selbst verfassten Erinnerungen. Die große Schwester von Susi Hamberg fand in den USA ihr Glück mit einem ebenfalls emigrierten Deutschen. Sie starb 2006 in Pittsburgh. (Dorina Binienda-Beer)