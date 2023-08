Kirchturm in Breuna ist nach einjähriger Sanierung wieder in Schuss

Von: Paul Bröker

Teilen

Letzte Arbeiten sind noch zu erledigen: Die vier Turmuhren werden noch angebracht und der Blitzschutz installiert. Dann kann auch das Gerüst weichen, das seit rund einem Jahr den Blick auf den Kirchturm verstellt. © Paul Bröker

Letzte Arbeiten sind noch zu erledigen: Die vier Turmuhren werden noch angebracht und der Blitzschutz installiert. Dann kann auch das Gerüst weichen, das seit rund einem Jahr den Blick auf den Kirchturm verstellt.

Breuna – Michael Possinger aus Guxhagen ist wortwörtlich ein Spitzentyp. Denn der 43-Jährige kümmert sich als Metallrestaurator auch um Kirchturmspitzen. Sein neuestes Objekt: die Spitze der Evangelischen St. Margarethen-Kirche in Breuna.

„Über 30 Spitzen habe ich schon restauriert“, erzählt Possinger, der sich 2003 selbstständig gemacht hat. In Breuna sind jetzt nur noch wenige Handgriffe zu erledigen. Die Aufgabe: die Spitze abdichten.

Neben der Metallrestaurierung hat sich Possinger auf Ausstattungsstücke im sakralen Bereich spezialisiert, wie er erzählt. „Dabei geht es darum, Stücke neu zu denken“, wenn keine Rückschlüsse auf die ursprüngliche Gestaltung zugänglich seien.

Ein Spitzentyp mit besonderem Beruf

Bei der Metallrestaurierung sei die Haltung eine andere. „Es geht darum, das Geschichtszeugnis, das durch die Materialität Informationen zeigt, so zu erhalten, wie es ursprünglich hergestellt wurde.“ Auch am Kirchturm in Breuna habe er nur konserviert. „An der Kirchturmspitze sind nur ganz wenige Neuteile und alle vorhandenen Teile sind wieder drangebaut worden.“ Vorher seien sie gereinigt und anschließend neu abgedichtet worden.

Um den Arbeitsort in 40 Metern Höhe zu erreichen, gibt es einen Bauaufzug. „Früher hatten wir nicht mal Treppen“, schmunzelt Possinger, wenn er sich an seine Anfänge im Beruf erinnert. Da sei es gelegentlich schon mal zu Unfällen gekommen.

Die Kugel und der Hahn an der Kirchturmspitze

In Breuna geht an diesem Tag aber alles glatt. Possinger steigt aus dem Aufzug und mit ihn kraxeln sein Mitarbeiter Uwe Müller und Pfarrer Thomas Wischnath noch einige Leiterstufen nach oben. Dann sind sie an der Spitze angekommen. Vor ihnen die Kugel, über ihnen der Wetterhahn.

Am höchsten Punkt: Pfarrer Thomas Wischnath (links) und Metallrestaurator Michael Possinger neben dem Hahn. Dahinter der Stern, der zu Advent angebracht wurde. © Bröker, Paul

Bevor die Metallrestauratoren die Kugel mit Kupferschrauben schließen, schiebt Wischnath noch eine aktuelle Ausgabe des Gemeindeblatts in eine Kapsel, die in der Kugel verwahrt wird und an die erfolgreiche Sanierung des Kirchturms erinnern soll. „Es gibt hier eine Besonderheit“, erläutert Uwe Müller. „Die Kugel war von vornherein falsch montiert.“ Eigentlich laufe die Abdecknaht horizontal, in diesem Fall hätten frühere Handwerker die Kugel so angebracht, dass eine vertikale Naht bleibt. „Das haben wir aber so gelassen.“ Denn die Kugel müsse nicht dicht sein. Die darunter liegende Holzkonstruktion, die oben von gebogenen Metallplatten und darunter von Schieferschindeln bedeckt ist, dagegen schon.

Ein Gerüststockwerk höher thront der Hahn. Und siehe da: Bei der Kirmes vor einigen Wochen müssen ein Bursche oder ein Mädel ihr Bänchen dem Hahn als Dekoration hinterlassen haben.

Abschluss der Sanierung und finanzielle Aspekte

Schon in wenigen Tagen ist die Kirche wieder komplett, nachdem 2014 bereits der Innenraum saniert wurde. Es fehlen noch die vier Turmuhren, die von einem Unternehmen in Herford aufgearbeitet wurden. Sie werden bis Ende August eingebaut. Dann wird das Gerüst abgebaut.

Wie so oft bei Bauprojekten, ging auch in Breuna nicht alles wie geplant über die Bühne. „Das Gerüst stand schon seit vergangenem August, aber der Bau begann erst im Dezember“, berichtet Pfarrer Wischnath. Doch nachdem die Hauptarbeit im unteren Teil des Kirchturms vollendet waren, sei dann alles schnell vorangegangen. Insgesamt sei die Sanierung jedoch aufweniger gewesen als bei Projektbeginn erhofft.

Das habe sich auch auf die Kosten ausgewirkt. Rechnete man im vergangenen Jahr noch mit insgesamt 540 000 Euro, so müssen nun 100 000 Euro addiert werden aufgrund von höheren Baukosten im Zuge der Inflation. Der Großteil in Höhe von 510 000 Euro stammt aus Baumitteln der Landeskirche und des Kirchenkreises Hofgeismar-Wolfhagen. Die Kirchengemeinde trägt selbst 60 000 Euro, davon 30 000 über ein Darlehen bei der Landeskirche. 70 000 Euro kommen von der Denkmalpflege.

Die Sanierung sei jedoch nötig gewesen, sagt Pfarrer Thomas Wischnath. Zuletzt sei die Kirche im Jahr 1957 gedeckt worden. „Nach Stürmen mussten wir in den letzten Jahren immer wieder Schiefer aufsammeln.“ Grobe Schäden hätten sogar mit einem Kran ausgebessert werden müssen. Jetzt hingegen ist auch der Turm der St. Margarethen-Kirche in einem Spitzenzustand. (Paul Bröker)